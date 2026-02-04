Viigipuu: suurim rõhk on terveks jäämisel

Eesti laskesuusakoondis on jõudnud Anterselvasse, kus valmistutakse juba peatselt algavateks Milano Cortina taliolümpiamängudeks. Treenerid Karel Viigipuu ja Indrek Tobreluts ütlesid, et ettevalmistuslaager Obertilliachis läks hästi, aga olümpiamängudel on vaja eelkõige terveks jääda.

Laskesuusatamise olümpiaprogramm algab pühapäeval, 8. veebruaril segateatesõiduga ning Eesti koondis saadab rajale Rene Zahkna, Kristo Siimeri, Regina Ermitsa ja Susan Külma. "Järjekord pole veel paigas," täpsustas treener Viigipuu. "Põhiargument on laskmiskiirus ja teine argument on see, et nad on heas seisus ja näidanud end teadetes tublilt."

Koondis kogunes pärast Nove Mestos toimunud MK-etappi Obertilliachis viimaseks laagriks, mis läks Viigipuu sõnul hästi. "Väga head tingimused, saime kõik tehtud, mis vaja. Kogu tiim on heas konditsioonis. Siin mägedes tuleb alati koefitsent juurde, aga me ei ole kuskil tagasi läinud," ütles treener.

Millele koondis kõige enam rõhku paneb? "Suurim rõhk on see, et kõik oleks terved. Kui keegi haigeks jääb, on tiim lonkava jalaga. Et kõik püsiksid terved," vastas Viigipuu.

Aga millised on kõige suuremad ootused? "Kui vaatame seda hooaega, siis teatesõitudes. Aga nagu teame, laskesuusatamises juhtub kõike ja siin ennustamisega ei tegeleta," sõnas treener.

Tuuli Tomingase treener Indrek Tobreluts ütles, et sportlase esitus jaanuari lõpus toimunud Nove Mesto MK-etapil kuigi palju tagasisidet ei andnud. "Saime ühe stardi üle pika aja. Sealt oli veel aega kolm nädalat, võtame päev korraga ja vaatame, kuhu jõuame," ütles ta.

Tomingas on varemgi täbaratest olukordadest võidukalt välja tulnud ja oma parimad esitused suurvõistlusteks jätnud. Tänavune hooaeg on olnud keeruline, aga kui palju enesekindlust kogemus annab? "Lootus sureb niikuinii viimasena. Iga aasta on erinev, situatsioonid ja põhjused erinevad. Praegu ei mõtle minevikule, seda muuta ei saa. Teeme täna nii hästi, kui oskame. Vaatame, mis homne päev toob," ütles Tobreluts.