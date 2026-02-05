Lill teisest kaotusest: me ei mänginud piisavalt hästi

"Me ei mänginud piisavalt hästi," tõdes Lill kaotuse järel ERR-iga rääkides. "Mängu alguses eksisid mõlemad tiimid neljas voorus üsna palju, seal jäi punkte mõlemale poole. Ei olnud piisavalt kvaliteetne, õnnest puudu ei jäänud."

Neljandas voorus oli Eestil seisul 2:4 võimalik viigiseis taastada, aga Kaldvee vise jäi lühikeseks. "See on kurling; see koht oli lihtsalt natuke aeglasem, ei arvanud, et nii aeglane ja vise jäi natuke lühikeseks. Võtmekoht see otseselt ei olnud, võtmekohad olid teises mängupooles," selgitas Kaldvee.

Tema sõnul tundusid jääolud talle turniiri avapäevaga võrreldes aeglasemad. "Võib-olla oli ka rohkem inimesi, rohkem soojust. Eks tuleb kohaneda, siin jää taha ei jää midagi," tõdes Kaldvee.

Neljapäeval ootab Eesti kurlingupaari õhtul veel teinegi kohtumine, kui kell 20 tuleb vastamisi minna Rootsi õe-venna duoga Isabella Wrana - Rasmus Wrana. Tunamulluses MM-finaalis pidid Kaldvee ja Lill neilt kaotuse vastu võtma. "Kiire söök, puhkus, arutame natuke mängu, aga teeme üsna kompaktselt, et saaks puhata ka - ega see öö liiga pikk ei olnud. Kiirelt mõtted järgmisele mängule ja proovime paremini," sõnas Lill järgmiste tundide kohta.

"Nad olid lihtsalt teravamad kui meie, mängisid paremini," tunnistas Eesti kurlingupaari treener Steffen Walstad. "Esimeses neljas voorus oli võrdne mäng, viimases neljas mängisid meist päris palju paremini. Ühte kindlat võtmemomenti polnud, viimane power play ei aidanud kaasa, aga nad olid mitmetes väikestes detailides meist teravamad. Nii juhtubki."

Kas teravust saab õhtuseks kohtumiseks Rootsiga parandada? "Näitasime seda siin-seal, alustasime hästi nii täna kui ka eilses mängus Šveitsiga. Küsimus on, kuidas seda hilisemateks voorudeks säilitada," ütles Walstad.