Lill: uhke tiimi üle, tulime raskest seisust välja

Lill ja Kaldvee jäid otsustava kaheksanda vooru eel 3:7 kaotusseisu, aga mängisid otsustavas voorus niivõrd meisterlikult, et Kaldvee viimane kivi kustutas kaotusseisu ja viis ühtlasi olümpiaturniiri avamängu lisavooru. Paraku mängis Šveitsi abielupaar Briar Schwaller-Hürlimann ja Yannick Schwaller seal kindlamalt ning eestlased pidid leppima oma olümpiadebüüdis 7:9 kaotusega.

"Protsent, et me oleks lisavooru sealt saanud, oli umbes 3-5. Saime lisavooru võitlusega. Uhke tiimi üle, tulime raskest seisust välja," ütles Lill pärast mängu.

Kaldvee ütles, et lisavooru visked kripeldama jääda ei saa. "Ei ole vaja millegi üle muretseda. Esimene mängitud, tiimi kohta väga hea sooritus. Pidime väikese elektrikatkestuse üle elama, väga huvitav seis oli. See oli väga hea esimene mäng," sõnas ta.

Lill ütles, et tundis mängueelsel soojendusel olümpiamängudele väärilist pinget, aga jääl seda näha polnud. "Nagu näha, siis alguses mängisime supermängu. Olgem ausad, nad võitsid selle pärast, et naismängija mängis maailma parimat kurlingut! Sellist asja iga päev ei näe, ikka on mõnus," rääkis ta.

Eesti paar peab neljapäeval kaks mängu: kõigepealt minnakse vastamisi Suurbritanniaga ning õhtul Rootsiga. "Toitumise peab hoolikalt läbi mõtlema, meil on plaanid tehtud. Hästi kiirelt peab mentaalselt järgmiseks mänguks valmistuma. Vahet pole, kas võit või kaotus, peab mänguks valmis olema. Selle vähese ajaga nii palju puhkama, kui vähegi saame," ütles Lill.

Eestlaste juhendaja Steffen Walstad ütles pärast mängu, et Lill ja Kaldvee leidsid mängu vältel häid võimalusi. "Teises voorus pidid vastased tõeliselt suurepärase viske tegema, muidu oleksime ise neli või isegi viis punkti saanud. Aga peame täpsemad olema, meil on, mille kallal töötada," ütles Walstad. "Kui võtame sellest mängust õiged õppetunnid ja ehitame selle peale, on meil [neljapäeval] head võimalused."

ETV2 ja ERR-i spordiportaali ülekanne kohtumisest Suurbritanniaga algab kell 11.00 ning kohtumisest Rootsiga kell 20.00.