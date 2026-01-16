X!

Varikov tuli juunioride karikaetapil viiendaks ja Udam üheksandaks

Laskesuusatamine
Daniel Varikov
Daniel Varikov Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Lätis Madonas toimuvatel juunioride IBU karikavõistlustel teenis Daniel Varikov meeste sprindis viienda ja Maanus Udam üheksanda koha.

Korra lamadestiirus eksinud Varikov kaotas võitnud Horvaatia esindajale Matija Legovicile minuti ja 18,6 sekundiga. Udam eksis lamadestiirus kaks korda ja kaotust võitjale kogunes 1.30,1.

Esimese tiiru järel liikus esikümne kursil Frederik Välbe, kuid teises tiirus jäi tal üks märk üles ja lõpuks tuli 16. koht (+1.51,7).

Madona etapp algas kolmapäeval samuti sprintidega, kus eestlastest oli parim kümnenda koha saanud Varikov. Reedel on kavas veel ühed sprindid ja laupäeval lõpetatakse võistlused ühisstardist sõitudega.

Toimetaja: Siim Boikov

