Botn taasliitus koondisega, kuid Ruhpoldingis startimine on kahtluse all

Laskesuusatamine
Johan-Olav Botn.
Johan-Olav Botn. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Laskesuusatamine

Norra laskesuusatajad Sturla Holm Lägreid ja Johan-Olav Botn naasid koondise juurde.

Mõlemad mehed jätsid möödunud nädalavahetusel toimunud MK-etapi Oberhofis haigestumise tõttu vahele. Nende asemel pääsesid võistlustulle Sverre Dahlen Aspenes ja Martin Nevland, kellest viimane debüteeris MK-sarjas.

Norra laskesuusaliidu esmaspäevase pressiteate kohaselt on Lägreid täie tervise juures ja valmis sel nädalal Ruhpoldingis startima, kuid Botni osalemine on kahtluse all. "Praegu on veel ebaselge, kas Johan-Olav Botn saab õigeks ajaks terveks. Hindame olukorda jooksvalt," seisis pressiteates.

Lisaks Lägreidile ja Botnile sõidavad Ruhpoldingisse veel Vetle Sjaastad Christiansen, Isak Frey, Johannes Dale-Skjevdal ja Martin Uldal.

Naiskonnaga taasliitus Juni Arnekleiv ning uue näona kaasati koosseisu 22-aastane Siri Skar, kes võib MK-sarjas debüüdi kirja saada. Ülejäänud neli kohta kuuluvad Marthe Kraakstad Johansenile, Maren Kirkeeidele, Karoline Knottenile ja Ingrid Landmark Tandrevoldile.

Pressiteates lisati, et mitmed koondislased ei sõida Oberhofist otse Ruhpoldingisse, vaid naasevad kodumaale Sivert Guttorm Bakkeni matuseks. Bakkeni ärasaatmine toimub teisipäeval tema sünnilinnas Lillehammeris.

Ruhpoldingi MK-etapp saab avapaugu kolmapäeval naiste 4x6 km teatesõiduga, otseülekanne võistlusest algab ERR-i kanalitel kell 15.15.

Toimetaja: Henrik Laever

