Islanders korraldas kodujääl tõelise hävitustöö

Kodumeeskonna võidus mängis suurimat rolli Anthony Duclair, kes sooritas kuue aasta pikkuse pausi järel kübaratriki ning jagas ka kaks väravasöötu.

Mathew Barzal ja Tony DeAngelo lisasid kumbki ühe värava ja kaks väravasöötu. Vigastuspausi järel Islandersi postide vahele naasnud Ilja Sorokin tõrjus 44 pealeviset ja sai kirja karjääri 26. nullimängu, millega võttis enda nimele klubi rekordi.

Islanders jätkab idakonverentsis 52 punktiga viiendal kohal, Devils langes teise järjestikuse kaotuse järel 13. positsioonile (46 p).

Idakonverentsi tippu tõusid Tampa Bay Lightning ja Carolina Hurricanes. Kaheksanda järjestikuse võidu võtnud Lightning sai kodujääl läänekonverentsi liidrist Colorado Avalanche'ist jagu 4:2 (1:0, 1:2, 2:0), kusjuures Avalanche kaotas normaalajal alles neljandat korda. Hurricanes alistas Dallas Starsi 6:3 (3:1, 2:0, 1:2).

Nii Lightningul kui ka Hurricanesil on kogutud 55 punkti. Avalanche (69 p) säilitas läänes liidrikoha.

Teised tulemused:

Philadelphia Flyers - Anaheim Ducks 5:2

Buffalo Sabres - Vancouver Canucks 5:3

Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 4:1

Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 3:4 (la.)

Edmonton Oilers - Nashville Predators 6:2

Seattle Kraken - Boston Bruins 7:4

San Jose Sharks - Columbus Blue Jackets 5:2