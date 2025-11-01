Käsipallikoondis kaotas kontrollmängus Soomele: protsess on veel pooleli

Eesti alustas Kääriku spordikeskuse ajaloolises esimeses käsipallikohtumises hästi ning Mathias Rebase osavate rünnakulahenduste ja Armis Priskuse tõrjete abil võeti seitsmendaks minutiks 5:0 edu. Siis aga Soome ärkas ning kümme minutit hiljem särasid tablool juba viiginumbrid 8:8. Poolaja lõpp möödus kordamööda skoorides ning perioodi lõppseisuks jäi 14:14.

Treeninglaagri lõpetuseks toimuvale sõpruskohtumisele omaselt tegi Eesti palju vahetusi ja juba teise poolaja keskpaigaks olid pea kõik mehed platsil käinud. 45. minutil viis Hendrik Koks pidevalt kergelt ohjasid enda käes hoidnud Eesti 23:21 ette. Viis minutit enne mängu lõppu suutsid soomlased end siiski 26:25 ette võidelda ning lõpu loteriis natukene pikema õlekõrre tõmmata, võites kohtumise 29:28.

Eesti resultatiivseimad olid Põlva Serviti mängumees Mathias Rebane seitsme ja Viljandi HC Hendrik Koks nelja tabamusega. Kokku said Eesti poolt käe valgeks 12 meest. Soome eest tegid suurimat pahandust Fredrik von Troil kaheksa ja Jooa Knaapinen seitsme väravaga.

"Protsess on veel pooleli," ütles Rebane pärast kohtumist esimeste emotsioonide pealt. "Esimesel poolajal suutsime kaitses ülesandeid täita, kuna oleme treeningutel rohkem sellele keskendunud. Teisel perioodil katsetasime erinevaid süsteeme ning kohati lasime vastaste liidritel endale palju pahandust teha. Lõpuks tüüpiline praeguses faasis matš, kurta ei ole suurt midagi."

Meeste koondise koosseis kohtumises Soomega:

Madis Valk, Armis Priskus, Mathias Rebane, Patrick Padjus, Aron Leppik, Martin Lepik, Hendrik Varul, Artur Morgenson, Ülljo Pihus, David Mamporia, Vahur Oolup, Oskar Luks, Kermo Saksing, Hendrik Koks, Mihkel Lõpp, Kristofer Liedemann, Ilja Kosmirak, Karl Roosna

Treenerid: Kaj Kekki, Janar Mägi Füsioterapeut: Kert Kähari Võistkonna juht: Priit Allikivi