Käsipallikoondis koguneb esmakordselt uue peatreeneri käe all

Käsipalli Eesti koondis
Käsipalli EM-valikturniir: Eesti - Põhja-Makedoonia
Käsipalli EM-valikturniir: Eesti - Põhja-Makedoonia Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Käsipalli Eesti koondis

Eesti meeste käsipallikoondis koguneb esmakordselt meeskonna eelmiselt juhendajalt Martin Noodlalt töö üle võtnud soomlasest peatreeneri Kaj Kekki eestvedamisel. Teisipäeval kogunetakse Käärikul ning laager kulmineerub laupäeval ja pühapäeval, kui peetakse kaks sõpruskohtumist Soomega.

Treenerina 12 korral Soome meistriks tulnud ning viimastel aastatel üle Euroopa treenerite koolitajana tegutsenud Kekki on viimastel kuudel tegelenud Eesti käsipalli ning selle mängijate lähemalt tundma õppimisega. "Kuna mul kõikidest palluritest täpset pilti ees ei olnud, olen nii videote vahendusel kui ka kohapeal käies näinud üle 30 mängu meeste osalusel ning üritanud selgeks saada, mida koondislastest võimalik välja pigistada on," alustas juhendaja.

Koondise koosseisust leiab segu tuttavatest nimedest, uutest noorest tulevikulootustest ning ka mõne nimeka puuduja. "Oleme koos abitreener Janar Mägiga üritanud kokku panna kogemuse ja nooruse," jätkas 62-aastane Kekki. "Osad mängumehed on meil veel piiri peal. Pallurid on naasnud vigastusest ja end sügisel heast küljest näidanud, aga hetkel veel koosseisu ei mahtunud. Dener Jaanimaa seekord ei osale, aga temaga vesteldes on selgunud, et niikaua kui ta käsipalliga jätkab, tuleb ta meile mängudeks alati appi.

"Põhiline eesmärk on selles laagris meie mängupilt paika saada ning treeningul õpitud asju laupäeval ja pühapäeval praktikas läbi harjutada," jätkas esmakordselt Eesti meeste koondist juhendav treener. "Eks ma ikka üritan uusi mõtteid tuua. Agressiivne kaitse, kiire üleminek ja positsioonirünnak - need on need asjad, millest kõik räägivad. Aga me peame ka riske võtma. See on ainus võimalus, kuidas väikeriigina suurturniirile pääseda."

Eesti meeste käsipallikoondis jäi kevadel lõppenud 2026. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniiril oma alagrupis neljandaks ning peab seetõttu järgmise suurvõistluse kvalifikatsiooni alustama aste tagantpoolt. 7. jaanuaril kohtutakse Küprosega võõrsil ning neli päeva hiljem võõrustatakse sama vastast kodupubliku ees. Kahe mängu kokkuvõttes parim meeskond edeneb 2028. aasta EM-i kvalifikatsiooni alagrupifaasi.

"Hunnik videosid on läbi vaadatud ja meil treenerite tiimis on see loomulikult pidevalt peas," lõpetas Kekki vastusega küsimusele, et kas Küpros on siiski suures pildis pidevalt eesmärk. "Meestega me selles laagris neist kohtumistest veel ei räägi, sest infot tuleb piisavalt palju. Lõpuks me siiski kasutame neid samu asju, mida sel nädalal õpime."

Meeste koondise koosseis algavaks laagriks:

Madis Valk, Armis Priskus, Mathias Rebane, Patrick Padjus, Aron Leppik, Martin Lepik, Hendrik Varul, Artur Morgenson, Ülljo Pihus, David Mamporia, Vahur Oolup, Oskar Luks, Kermo Saksing, Hendrik Koks, Mihkel Lõpp, Kristofer Liedemann, Ilja Kosmirak, Karl Roosna

Toimetaja: Anders Nõmm

