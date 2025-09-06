X!

Teenekas soomlane hakkab kaasajastama Eesti käsipallifilosoofiat

Käsipalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Järgmisel kolmel aastal juhendab Eesti käsipallikoondist soomlane Kaj Kekki. Tema eesmärk on kaasajastada siinset käsipallifilosoofiat.

62-aastane Kekki on treeneritööd teinud sisuliselt neli kümnendit. Märkimist väärib Soome noortekoondiste EM-finaalturniiridele viimine ja rohkem kui kümme riigi meistritiitlit erinevate klubidega.

Viimastel aastatel on Kekki töötanud ka Euroopa käsipalliliidu heaks. Nii on ta vanas maailmas reisides näinud paljude klubide köögipoolt ja akadeemiaid. Need teadmised lisanduvad isiklikule treenerikogemusele.

"Olen aastate jooksul juhendanud mitmeid Soome rahvuskoondisi. Ja minu jaoks oli mõne teise rahvuskoondise juhtimine unistuste töökoht. See on väga huvitav. Alustada tööd inimestega, keda sa ei tunne. Mõistagi tean ma mõningaid treenereid juba varasemast, aga suurt pilti ja mängijaid mitte nii hästi. Seega, tegemist on ka minu jaoks uue asjaga," rääkis Kekki ERR-ile.

Eesti koondise juures on Kekki lähemad abilised Janar Mägi ja Priit Allikivi.

Soomlasest peatreener on Eesti viimaseid valikkohtumisi vaadanud. Mida siis teha, et koondis mõõnast välja tuua? Kevadel lõppenud Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonimängudes ühtegi võitu ei saadud.

"Kõige olulisem on minu hinnangul mängutempo. Peame mängima palju kiiremini. Kõigis faasides – kaitses, positsioonirünnakul ja kiirrünnakutel. Kõiges selles peame olema palli ja liikumistega palju kiiremad," selgitas Kekki.

"Teine suur teema on, et peaksime kaasajastama ka oma kaitsemängu. Praegu on meie kaitse küll aktiivne, kuid see peaks olema proaktiivne. Peaksime kaitses rohkem tegema otsuseid, et teistele meeskondadele probleeme valmistada. Kui jätkame sel viisil nagu praegu, siis lähevad teised koondised veel rohkem eest ära. Aga meie jääme samale tasemele. Peame muudatused tegema praegu."

Kekki tegevus algab kohtumistest Eesti treenerite, klubide ja koondislastega. Oktoobris-novembris korraldatakse esimene treeninglaager. Kekki jääb peamiselt elama Soome, aga käib Eestis nii palju, kui alaliit seda soovib.

Toimetaja: Henrik Laever



