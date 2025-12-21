Fännide aastalõputurniiril võidutsesid taaskord Laagri Ultrad

Turniiril osales kokku 10 võistkonda, kes olid jagatud kahte viieliikmelisse alagruppi. Poolfinaalpääsme tagasid endale mõlema alagrupi kaks parimat. Poolfinaalidele järgnes kolmanda koha mäng ja finaal, vahendab jalgpall.ee.

A-alagrupist said edasipääsu täisedu teeninud Kalevi Kotkad ning kolm võitu ja kaotuse kogunud Jõgeva Hundid. Electric Legion sai Jõgevaga kirja samapalju punkte, kuid nende punktisaaki kasvatas laululahing. Nii sai otsustavaks mänguline tulemus, mis viis poolfinaali Jõgeva meeskonna. B-alagrupist kindlustasid poolfinaalkoha Laagri Ultrad ning Villa Igavesti. Esimene teenis kolm võitu ja viigi, Villa kogus kaks võitu ja samapalju viike. Kuna mõlemad meeskonnad kogusid punkte ka laululahingus, edestati lähimaid jälitajaid lausa kümne ja viie punktiga.

Esimene finalist selgus penaltiseeria järel: Kalevi Kotkad ja Villa Igavesti leppisid normaalajal 2:2 viigiga, kuig penaltites näitas viimane enda 3:2 paremust. Teises poolfinaalis teenis Laagri kindla 3:0 võidu Jõgeva Huntide üle. Sama tulemusega võidutses Laagri ka finaalis Villa Igavesti üle, mis kindlustas neile teise järjestikuse turniirivõidu. Kolmanda koha mängus sai samuti näha penalteid, kui 1:1 viigimängu järel kindlustas medalikoha Kalevi Kotkad (2:0).

Turniiri parima mängija tiitliga pärjati võitjameeskonna jalgpallur Pedro Markvardt, kes oli ühtlasi ka parim väravakütt, saades kirja viis tabamust.

Turniiride tulemuste, võistkondade ja koosseisudega saab tutvuda siin. Mängudele saab kaasa elada www.jalgpall.ee veebilehe või EJLTV YouTube'i kanali vahendusel.