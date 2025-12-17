Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

Laskesuusatamise IBU karikasarja kolmandal etapil Šveitsis Lenzerheides ei jõudnud Eesti nelik 4x6 km segateatesõidus finišisse.

Eesti teatenelik võistles koosseisus Mehis Udam, Yaroslav Neverov, Kretel Kaljumäe ja Hanna-Brita Kaasik.

Esimesena rajale pääsenud Udam läbis lasketiirud ühe varupadruniga ja oli vahetuse hetkeks tihedas konkurentsis 12. kohal. Neverov pidi lamadestiiru järel kahele trahviringile minema ning kukkus vahetuseks 17. kohale.

Kaljumäel õnnestus mõlemad tiirud puhaste paberitega läbida, tõstes Eesti 15. kohale. Paraku võttis ankrunaine Kaasik lamadestiirus kaks trahvi ja hetk hiljem sai liidritelt ringiga sisse.

Võidu teenis Prantsusmaa koosseisus Emilien Claude, Damien Levet, Voldiya Galmace-Paulin ja Celia Henaff. Seejuures ronisid prantslased üsna täbarast seisust välja, kuna Claude käis püstitiiru järel trahviringil ja andis vahetuse üle 16. võistlejana.

Teise koha saavutas Itaalia (0+5; +10,9) ja kolmandaks tuli Saksamaa (0+6; +27,0). Kokku sai tulemuse kirja 16 koondist.

Paar tundi hiljem toimunud segapaaride teatesõidus lõpetasid Frederik Välbe ja Grete Gaim 18. positsioonil (+4.19,4). Eestlased ühelgi trahviringil ei käinud, aga pidid kasutama 13 varupadrunit.

Esikoht kuulus taaskord Prantsusmaale (0+6; 36.06,0), teise koha hõivas Soome (0+7; +31,4) ja kolmas oli Austria (0+9; +46,3). Finišisse jõudis 22 võistkonda.