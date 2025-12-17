X!

Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

Laskesuusatamine
Mehis Udam
Mehis Udam Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise IBU karikasarja kolmandal etapil Šveitsis Lenzerheides ei jõudnud Eesti nelik 4x6 km segateatesõidus finišisse.

Eesti teatenelik võistles koosseisus Mehis Udam, Yaroslav Neverov, Kretel Kaljumäe ja Hanna-Brita Kaasik.

Esimesena rajale pääsenud Udam läbis lasketiirud ühe varupadruniga ja oli vahetuse hetkeks tihedas konkurentsis 12. kohal. Neverov pidi lamadestiiru järel kahele trahviringile minema ning kukkus vahetuseks 17. kohale.

Kaljumäel õnnestus mõlemad tiirud puhaste paberitega läbida, tõstes Eesti 15. kohale. Paraku võttis ankrunaine Kaasik lamadestiirus kaks trahvi ja hetk hiljem sai liidritelt ringiga sisse.

Võidu teenis Prantsusmaa koosseisus Emilien Claude, Damien Levet, Voldiya Galmace-Paulin ja Celia Henaff. Seejuures ronisid prantslased üsna täbarast seisust välja, kuna Claude käis püstitiiru järel trahviringil ja andis vahetuse üle 16. võistlejana.

Teise koha saavutas Itaalia (0+5; +10,9) ja kolmandaks tuli Saksamaa (0+6; +27,0). Kokku sai tulemuse kirja 16 koondist.

Paar tundi hiljem toimunud segapaaride teatesõidus lõpetasid Frederik Välbe ja Grete Gaim 18. positsioonil (+4.19,4). Eestlased ühelgi trahviringil ei käinud, aga pidid kasutama 13 varupadrunit.

Esikoht kuulus taaskord Prantsusmaale (0+6; 36.06,0), teise koha hõivas Soome (0+7; +31,4) ja kolmas oli Austria (0+9; +46,3). Finišisse jõudis 22 võistkonda.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

laskesuusauudised

15:46

Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

14.12

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana

14.12

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta

14.12

Tobreluts: selline biatlon on, kasutasime oma võimalused ära

13.12

Teise vahetuse järel teisel kohal olnud eestlannad lõpetasid eelviimasena

13.12

IBU esindaja: oleme veendunud, et meie argumendid jäävad kohtus peale

13.12

Kehva: kahju, et lõunanaaber tõmbas mulle koti pähe

13.12

Perrot näitas jälitussõidus võimu, Kehva tegi tubli tõusu

12.12

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi

12.12

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast

11.12

Kulbin teise MK-etapi eel: suusakiirus paraneb hooaja käigus

11.12

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse

11.12

Gaim ja Kaasik olid IBU karikasarjas keskmike seas, mehed kahvatud

10.12

MK-üldvõitja Preussi esimene individuaalstart lükkub taas edasi

09.12

Preuss haigestus koroonasse, kuid sõidab Hochfilzenisse

sport.err.ee uudised

19:55

Naiste meistriliiga aasta viimases mängus kohtuvad liider ja punane latern

19:12

NBA langetab Seattle'i ja Las Vegase tuleviku kohta otsuse järgmisel aastal

18:27

Luis Suarez pikendas Miami Interiga lepingut

17:50

Alcarazi ja Ferrero kuue slämmivõiduni viinud koostöö lõppes

16:59

Jalgpalliliit käivitas noortetöö kvaliteedistandardi süsteemi

16:16

Nii Lisell kui Robin Jäätma said rahvusvahelisel siseturniiril esikoha

15:46

Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

15:07

EOK premeeris värskeid Euroopa meistreid Jefimovat ja Tribuntsovi

14:49

U-17 ja U-19 jalgpallikoondised said teada valikturniiride vastased

14:05

Eesti jäi rannatennise MM-il matšivõiduta

13:33

FIFA paiskas müüki soodsamad MM-i piletid

12:44

Autoralli MM-sarjaga liitub 2027. aastast uus võistkond

12:12

Pärnu Vaprus tegi toetajatele varajase jõulukingi

11:47

Spordimuuseum pälvis aasta sillalooja lõimumispreemia

11:20

Liverpooli võiduparaadil autoga rahva sekka sõitnud mees mõisteti 21 aastaks vangi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo