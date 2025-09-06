Kansas City Chiefs pidi Brasiilias kaotusega leppima

Põhja-Ameerika suurim spordiliiga pidas teist aastat järjest ühe hooaja avanädala kohtumistest Brasiilias, kus Chiefsi avarünnak ebaõnnestus. Chargers sai seejärel palli ning skooris touchdown'i, lisades teise veerandi alguses veel väravalöögi. Seejärel vahetasid meeskonnad veel väravalööke, aga poolajapausile mindi Chargersi 13:6 eduseisul.

Teise poolaja alguses tegi Chiefs pika ja eduka rünnaku, mis lõppes mängujuhi Patrick Mahomes touchdown'iga, aga punktilöök ebaõnnestus ning Los Angeles säilitas napi 13:12 eduseisu. Chargers vastas siis veelgi pikema rünnakuga ning läks touchdown'i järel taas kaheksaga juhtima.

Rünnakud jätkasid heas hoos, kui Mahomes leidis otsustava veerandi alguses pika sööduga Travis Kelce, kes viis palli lõpualasse, aga Kansas City ei suutnud taas lisapunkti teenida. Chargers sai palli, kui mängu lõpuni oli veel 12 minutit, aga mängujuht Justin Herbert viis oma meeskonna taas touchdown'ini ja juhtima 27:18.

Chiefs sai oma järgmisel rünnakul taas väravalöögi ning Chargers sai kahe ja poole minutiga oma võitu kindlustada. Kansas City kaitse viis divisjonirivaali küll kolmanda katseni, aga mängujuht Herbert galopeeris 19 jardi, millega teeniti uued neli katset. Siis sai Los Angelese klubi lasta ajal tiksuda ning realiseeris 27:21 (13:6) võidu.

Hooaja avamängus võidutses valitsev meister Philadelphia Eagles, kes alistas Dallas Cowboysi 24:20. Ülejäänud avanädala kohtumised toimuvad pühapäeval ja esmaspäeval USA pinnal.

Iga aastaga aina enam haaret laiendav NFL peab sel aastal Euroopas veel mitu mängu. Londonis mängitakse kolm mängu ja neljandat hooaega järjest toimub üks mäng ka Saksamaal. Lisaks teevad võõrustajana debüüdi Iirimaa ja Hispaania.