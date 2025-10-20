X!

NFL: Chiefs häbistas divisjonirivaali, Eagles sai söödumängu käima

Ameerika jalgpall
Travis Kelce (palliga)
Travis Kelce (palliga) Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Ameerika jalgpall

Veebruaris Super Bowlis mänginud Kansas City Chiefs ja Philadelphia Eagles jätkasid pühapäeval ameerika jalgpalli profiliigas NFL oma võidukat hooaega. Londonis toimunud kohtumises teenis Los Angeles Rams kindla võidu Jacksonville Jaguarsi üle.

Chiefs sai kodupubliku ees korraliku peo püsti panna, kui läks poolajaks divisjonirivaali Las Vegas Raidersi vastu juhtima 21:0. Kolmandal veerandil lisas Kansas City veel kümme silma ning vormistas ülimalt kindla 31:0 võidu.

Chiefs oli Raidersist igas mänguelemendis parem ning mängujuht Patrick Mahomes viskas kolm touchdown'i, neist kaks võistluskeelu alt vabanenud Rashee Rice'ile. Mahomesi ustav püüdja Travis Kelce püüdis kolm palli, aga jooksis ühel sooritusel 44 jardi. Chiefsi üleolek sai kiiresti selgeks ning võõrustaja kaitse lubas vastasel vaid kahel korral kümme jardi koguda ja uued down'id teenida. Chiefs kogus mängu peale 434 jardi, Raidersi arvele jäi vaid 95.

Viimasel seitsmel hooajal vähemalt poolfinaali jõudnud Chiefsi rünnak on üle mitme aasta leidnud plahvatusliku elemendi ning sel hooajal on vähesed meeskonnad nii head minekut. Jaht klubi ajaloo viiendale Super Bowlile on selgelt alanud.

Mullu finaalmängus Chiefsi alistanud Philadelphia Eagles on hooaega alustanud rabedalt, aga pühapäeval teeniti võõrsil Minnesota Vikingsi üle 28:22 (14:6) võit, seejuures ei jäädud kordagi kaotusseisu.

Philadelphia rünnak pole sel hooajal veel hoogu sisse saanud, aga mängujuht Jalen Hurts tõestas, et suudab palli liigutada ka õhus, visates kolm touchdown'i. DeVonta Smith kogus 183 söödujardi ja sai kirja ühe 79-jardise touchdown'i, ülejäänud kaks läksid A.J. Brownile, kes lõpetas 121 jardiga. Eaglesi jooksumäng kogub veel tuure ja mullu ajaloolise hooaja teinud Saquon Barkley ei ole veel esile kerkinud, aga söödumängu abil avaneb teoreetiliselt ka jooks.

Seitsmes mänguvoor lõppeb Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva, kui peetakse viimased kaks mängu.

Teised tulemused:
Tennessee - New England 13:31
New York Jets - Carolina 6:13
Cleveland - Miami 31:6
Chicago - New Orleans 26:14
Denver - New York Giants 33:32
Los Angeles Chargers - Indianapolis 24:38
Dallas - Washington 44:22
Arizona - Green Bay 23:27
San Francisco - Atlanta 20:10

Toimetaja: Kristjan Kallaste

