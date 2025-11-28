Väsimatu Shein on üle-euroopalises edetabelis esikohal
Gradient Sportsi andmete põhjal on Eesti jalgpallikoondislane Rocco Robert Shein mängijaks, kes on läbinud selle hooaja matšides väljaspool Euroopa viit tippliigat kõige rohkem meetreid 90 minuti kohta.
Fredrikstadi poolkaitsja on jooksnud keskmiselt 90 minutiga 11,8 kilomeetrit, mis teeb silmad ette kõikidele teistele mängijatele. Teisel kohal on selles edetabelis Sandefjordi keskväljamees Edvard Sundbö Pettersen (11,7 km) ja kolmandal kohal IK Siriuse ääreründaja Marcus Lindberg (11,6 km), vahendab Soccernet.ee.
Fredrikstad paikneb Norra kõrgliigas viimase vooru eel seitsmendal tabelireal. Shein on pidanud seal 28 mängu (neist 17 põhikoosseisus) ja löönud ühe värava.
