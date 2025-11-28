X!

Väsimatu Shein on üle-euroopalises edetabelis esikohal

Jalgpall
Rocco Robert Shein
Rocco Robert Shein Autor/allikas: Facebook/Fredrikstad Fotballklubb
Jalgpall

Gradient Sportsi andmete põhjal on Eesti jalgpallikoondislane Rocco Robert Shein mängijaks, kes on läbinud selle hooaja matšides väljaspool Euroopa viit tippliigat kõige rohkem meetreid 90 minuti kohta.

Fredrikstadi poolkaitsja on jooksnud keskmiselt 90 minutiga 11,8 kilomeetrit, mis teeb silmad ette kõikidele teistele mängijatele. Teisel kohal on selles edetabelis Sandefjordi keskväljamees Edvard Sundbö Pettersen (11,7 km) ja kolmandal kohal IK Siriuse ääreründaja Marcus Lindberg (11,6 km), vahendab Soccernet.ee.

Fredrikstad paikneb Norra kõrgliigas viimase vooru eel seitsmendal tabelireal. Shein on pidanud seal 28 mängu (neist 17 põhikoosseisus) ja löönud ühe värava.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

20:07

Väsimatu Shein on üle-euroopalises edetabelis esikohal

15:13

Jalgpalliliit valis tippliigade juhiks Teet Allase

09:06

Lyon purustas eestlaste vilistatud Euroopa liiga mängus Maccabi

27.11

Pariisis löödi kaheksa väravat, Liverpool sai Anfieldil koslepi

26.11

David Luizist sai Meistrite liiga ajaloo teine vanim väravalööja

26.11

Arbeiter hakkab juhendama Viimsi noormehi

26.11

Bunker sai kirja suurvõidu, Tartu derbis võidutses Ravens

26.11

Vetkal naasis algkoosseisu ja Dordrecht alistas Operi kunagise koduklubi

26.11

Algkoosseisus kümme muudatust teinud Guardiola: vahest oli seda liiga palju

26.11

Chelsea alistas kümnekesi jäänud Barcelona, City kaotas Leverkusenile

sport.err.ee uudised

21:11

VAATA OTSE | Edu maha mänginud Eesti suutis kohtumise lisaajale viia Uuendatud

20:51

Eesti sulgpallikoondis püüab kodus pääsu EM-finaalturniirile

20:26

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

20:07

Väsimatu Shein on üle-euroopalises edetabelis esikohal

19:36

Mölder pääses Monastiris poolfinaali, Malõgina kaotas üksi ja paaris

18:59

Kardisportlane Albert Tamm tegi Araabia kuumuses soliidse etapi

18:14

Selevko pälvis kodupubliku ees esikoha, Levandi kolmas

18:01

Arand kerkis Saudi Araabia sprindis pjedestaalile

17:51

Tänak: see ralli on loterii ja meil polnud head piletit

17:27

Eesti kurlingunaiskond mängib Austriaga A-divisjoni koha eest

16:58

Karlsson ja Nyenget võitsid MK-hooaja avasõidu, eestlased jäid kahvatuks Uuendatud

16:52

Kiili: kandikul meile midagi ei anta

16:40

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile Uuendatud

16:23

Kangur: kõik mängijad tulevad suure tahtmisega peale, kõik on võimalik

15:52

Kaljuvere pääses Tallinnas pjedestaalile, Goidina napilt neljas

15:13

Jalgpalliliit valis tippliigade juhiks Teet Allase

14:43

16-aastane Randväli ujus Eesti rekordi

13:25

Artti Aigrot tabas väike tagasilöök

12:19

Paasoja: meil on noor ja tahtmist täis võistkond

11:12

Leedu korvpallikoondis tegi MM-valiksarjas uskumatu tagasituleku

loetumad

20:26

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

16:40

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile Uuendatud

21:11

VAATA OTSE | Edu maha mänginud Eesti suutis kohtumise lisaajale viia Uuendatud

27.11

Niina Petrõkina naasis võistluspausi järel jääle

16:58

Karlsson ja Nyenget võitsid MK-hooaja avasõidu, eestlased jäid kahvatuks Uuendatud

27.11

ERR alustab sel reedel talispordihooaja ülekannetega

27.11

VIDEO | Tänak võttis kõrvalistmele jalgpalli Euroopa meistri

27.11

Aleksandr Selevko võitis lühikava tubli varuga

11:12

Leedu korvpallikoondis tegi MM-valiksarjas uskumatu tagasituleku

27.11

Kullamäe: Sloveenia on hoopis teistsugune kui Doncicit ei ole

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo