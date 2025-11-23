X!

Jäähoki
Jäähoki

Eesti jäähokiklubi HC Panter sai nädalalõpul Balti liiga kohtumistes kaks kindlalt kaotust liidermeeskond Liepajalt.

Laupäeval jäi Panter kodujääl alla tulemusega 2:8 (0:2, 1:5, 1:1). Panteri ridades jõudsid tabamuseni Artjom Abeljanov ja Jens Parras. Mõlemale väravale oli üks resultatiivse söödu andjatest Artjom Masljonov.

Pühapäeval ei suutnud Eesti klubi kordagi külaliste puurilukku üle mängida ja jäi alla skooriga 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). Liepaja kaks esimest väravat sündis arvulisest ülekaalust ja viimane tühja võrku.

Panter on saanud nüüd Balti liigas kuus kaotust järjest, kuid neist neli just Liepajalt. Kokku on meeskond kogunud 19 mänguga tosin punkti. Liider Liepajal on kirjas 32 silma, aga kaks mängu vähem pidanud Kiievi Capitals jääb vaid paari punkti kaugusele.

Järgneval nädalavahetusel sõidab HC Panter külla HK Mogo/RSU meeskonnale, kelle leiab hetkel tabeli neljandalt positsioonilt. Samas on Läti klubi võitnud liigas viis mängu järjest ega ole neist viimases kolmes lasknud visata endale ainsatki väravat.

Toimetaja: Siim Boikov

HC Panter pidi taas Liepaja paremust tunnistama

