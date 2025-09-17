Tartu Titansi jõud käis Leedu klubist kindlalt üle

Hooaja esimeses mängus Kaunas Dukesile alla jäänud Titans tegi kiire vigade paranduse. Avapoolajal skooriti neli touchdown'i, teiste seas lõpetas rünnaku lõpualas endine kettaheitja Kevin Sakson. Poolajapausile läksid tartlased kindla 26:0 eduga.

Kolmanda veerandi alguses tegi püüdja Markus Nurmik mängu parima soorituse, kui haaras pika söödu üle Vilniuse kaitsja pea ning jooksis siis palliga lõpualasse. Viimasel veerandil pani mängule punkti Orm-Gregori Joost, kelle touchdown vormistas lõppseisuks 38:0.

Viimati teenis Tartu Titans võidu 2017. aasta augustis, kui Monte Clark Cupi poolfinaalis alistati Kiievi Rebels.

"Tunne on õige! Ülev tunne on, selleks mänguks valmistusime väga kõvasti ja pinged olid heas mõttes peal," sõnas mängujuht Ott Sellis, kes viskas kolm touchdown'i ja jooksis ise ühe. "Täiesti sõge, asjad toimisid ja pall liikus. Võrreldes eelmise mänguga oli öö ja päev."

Titans rändab oktoobri teisel nädalavahetusel Klaipedasse, kus minnakse vastamisi Curoniansi võistkonnaga. Põhihooaja viimane mäng toimub novembri alguses Riias.