X!

Tartu Titans võõrustab hooaja teises mängus Vilniuse klubi

Ameerika jalgpall
Tartu Titans.
Tartu Titans. Autor/allikas: Kris Neufeld
Ameerika jalgpall

Eesti ainus ameerika jalgpalli klubi Tartu Titans jätkab oma Balti liiga hooaega, kui võõrustab laupäeval Vilnius Iron Wolvesi.

Titans pidi oma hooaja esimeses mängus tunnistama Kaunas Dukes'i nappi 8:6 paremust, aga Tartu klubi hooaja esimese touchdown'i skoorinud Ott Sellis ütles, et suur osa meeskonnast sai alles oma esimese mängukogemuse kätte.

"Meil oli palju uustulnukaid ja veteranid polnud üheksa-üheksa vastu mänginud, esimene mäng näitas meile paljud valukohad ära. Nägime, kuidas selles formaadis mäng välja näeb ja viisime muudatused sisse, loodetavasti kannavad vilja," sõnas kogenud mängija.

Tartu klubi läheb hooaja teisele mängule vastu mitme täiendusega: Vilniuse mänguks kuulub koosseisu pikajalise Soome kõrgliiga kogemusega kaitseliinivägilane Martti Kass, kes võtab endaga kaasa ka endise kettaheitja Kevin Saksoni. Titans saab tugevdust ka söödukaitses, sest Albert Stepanyan paneb pika pausi järel taas õlakud selga.

Rünnak jõudis hooaja avamängus lõpualasse vaid ühe korra, aga Kaunase kaitse vastu suudeti palli liigutada kenasti. "Teisel poolajal viisime liini rohkem mängijaid ja see toimis kohe," ütles Sellis. "Vilniuse vastu katsetame kindlasti power run'i, proovime palli vedavasse üksusesse rohkem jõudu panna ja püüdjate ridu täiendada."

Vilnius Iron Wolves on Eesti mängijatele juba tuttav vastane ning üle aastate on mitmel korral vastamisi mindud. Leedu klubi mängis aga viimati kaks aastat tagasi ning kohtumine Titansiga on ühtlasi nende hooaja esimene. "Nendega on keeruline mängida: neil on meie videolint olemas, aga meil nende oma ei ole. Nad mängivad üsna lahtist jalgpalli, nagu me eelmine mäng üritasime mängida," ütles Sellis. "Aga me mängime kodupubliku ees!"

Titansi ja Iron Wolvesi mängu avavile kõlab 13. septembril Holm pargis kell 16.30.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

16:18

Etioopia medalinõudleja MM sattus dopinguküsimuse tõttu ohtu

15:46

Täismahus: Pohlak selgitab enda vaateid Venemaa-küsimuses

15:41

Tartu Titans võõrustab hooaja teises mängus Vilniuse klubi

15:09

Lajal avab Davise karikamatši Mehhiko teise reketi vastu

14:25

Nurme ja Latsepovi stardiaeg MM-il toodi kuumuse tõttu varasemaks

13:49

Gruusiale alla jäänud Eesti rannajalgpallikoondis säilitas koha A-liigas

12:58

NHL-i täht lükkas tagasi rekordilise lepingu

12:21

Teivashüppe kuningas Duplantis avaldas oma edu saladuse

11:35

Usain Bolt: ma ei muretse oma rekordite pärast

10:40

Legendaarse spordiajakirjaniku Lembitu Kuuse sünnist möödus 75 aastat

09:50

Man Unitedist lahkunud Eriksen siirdus mängima Saksamaale

09:18

Seeman sai loobumisvõiduga poolfinaali

08:44

Doncic kirus kaotuse järel kohtunikke: seda ei ole minuga varem juhtunud

08:05

Käsipalli naiste meistriliigas pandi pall mängu

10.09

Doncici vägevast etteastest Saksamaa vastu ei piisanud

10.09

Alevil on olümpiaks plaan paigas: ma ei mõtle 10 km peale nii palju kui 50 km peale

10.09

ETV spordisaade, 10. september

10.09

HC Panter kaotas Balti liigas mullusele hõbedameeskonnale

10.09

Käsipalli meistriliigas olid avavoorus võidukad kodumeeskonnad

10.09

Soome kapten: Serbia alistamine oli suur asi, aga nüüd tegime ajalugu

10.09

Patrik Kristal elust Saksamaal: saan korralikult mänguminuteid

10.09

Vuelta parim noorrattur teenis profikarjääri esimese võidu

10.09

Soome korvpallikoondis pääses esmakordselt EM-il medalimängudele

10.09

Türgi koondise oluline lüli jookseb poolfinaali eel ajaga võidu

10.09

Täringujalgpalli Eesti meister selgub novembri alguses

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo