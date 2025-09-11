Tartu Titans võõrustab hooaja teises mängus Vilniuse klubi

Eesti ainus ameerika jalgpalli klubi Tartu Titans jätkab oma Balti liiga hooaega, kui võõrustab laupäeval Vilnius Iron Wolvesi.

Titans pidi oma hooaja esimeses mängus tunnistama Kaunas Dukes'i nappi 8:6 paremust, aga Tartu klubi hooaja esimese touchdown'i skoorinud Ott Sellis ütles, et suur osa meeskonnast sai alles oma esimese mängukogemuse kätte.

"Meil oli palju uustulnukaid ja veteranid polnud üheksa-üheksa vastu mänginud, esimene mäng näitas meile paljud valukohad ära. Nägime, kuidas selles formaadis mäng välja näeb ja viisime muudatused sisse, loodetavasti kannavad vilja," sõnas kogenud mängija.

Tartu klubi läheb hooaja teisele mängule vastu mitme täiendusega: Vilniuse mänguks kuulub koosseisu pikajalise Soome kõrgliiga kogemusega kaitseliinivägilane Martti Kass, kes võtab endaga kaasa ka endise kettaheitja Kevin Saksoni. Titans saab tugevdust ka söödukaitses, sest Albert Stepanyan paneb pika pausi järel taas õlakud selga.

Rünnak jõudis hooaja avamängus lõpualasse vaid ühe korra, aga Kaunase kaitse vastu suudeti palli liigutada kenasti. "Teisel poolajal viisime liini rohkem mängijaid ja see toimis kohe," ütles Sellis. "Vilniuse vastu katsetame kindlasti power run'i, proovime palli vedavasse üksusesse rohkem jõudu panna ja püüdjate ridu täiendada."

Vilnius Iron Wolves on Eesti mängijatele juba tuttav vastane ning üle aastate on mitmel korral vastamisi mindud. Leedu klubi mängis aga viimati kaks aastat tagasi ning kohtumine Titansiga on ühtlasi nende hooaja esimene. "Nendega on keeruline mängida: neil on meie videolint olemas, aga meil nende oma ei ole. Nad mängivad üsna lahtist jalgpalli, nagu me eelmine mäng üritasime mängida," ütles Sellis. "Aga me mängime kodupubliku ees!"

Titansi ja Iron Wolvesi mängu avavile kõlab 13. septembril Holm pargis kell 16.30.