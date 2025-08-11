Ameerika jalgpalli klubi Tartu Titans alustab Balti liiga hooaega

Ameerika jalgpalli mängiti Eestis viimati 2022. aasta juunis, kui Tallinn Kings alistas koduväljakul kindlalt Kaunas Dukesi. Kuu aega hiljem tuli Kings Balti meistriks, kui alistas võõrsil finaalmängus Vilnius Iron Wolvesi, kuid pärast seda pole Baltikumis omavahel vastamisi mindud.

Klubide esindajad on olnud viimase aasta jooksul aga pidevas suhtluses ning Balti liiga projekt saab augustis uue peatüki, kui viiest meeskonnast koosnev liiga taasalustab. Ainsa Eesti klubina asub meistritiitlit jahtima Tartu Titans, kes võõrustas viimati mängu 2017. aastal.

"Me ei esinda ainult Tartut, vaid tervet Eestit Läti ja Leedu klubide vastu. Balti meistriks tulemine on meie jaoks kõige tähtsam asi," ütles Titansi eestvedaja ning mängija Ogün Öztürk.

Eelmise aasta lõpus hakkasid Baltikumi klubid end pika pausi järel taas üles ehitama ning esindajad tulid kokku eesmärgiga taas omavahel konkureerida. "Inimesi on väga keeruline spordi juurde tuua, kui sul pole ühist eesmärki. Me alustasime laagritega ning aprillis oli Riias kohal üle 50 mängija, juunis oli Kaunases juba 80 mängijat," rääkis Öztürk. "Kõigil oli soov, et see liiga jälle toimiks."

Balti liigas mängivad sel hooajal lisaks Tartu klubile Riga Bears, Klaipeda Curonians, Kaunas Dukes ning Vilnius Iron Wolves. Kõik meeskonnad võõrustavad kaht mängu ning käivad kahel korral võõrsil. Põhiturniiri kaks paremat meeskonda selgitavad finaalmänguga välja Balti meistri.

Hooaeg algab juba 16. augustil Klaipedas, kui Curonians kohtub Riga Bearsiga. Titans alustab oma hooaega koduväljakul, kui 24. augustil kell 17 minnakse Holm pargis vastamisi Kaunas Dukesiga. "Meil on praeguse seisuga umbes 25 mängijat, kellest mõned on Tallinn Kingsi mängijad, kes tulevad ka meiega väljakule. Titaanid on valmistunud enam kui aasta, meil on hea meeskond. Garanteerin, et see mäng tuleb põnev!" lõpetas Öztürk.

Balti liiga põhiturniir kestab 9. novembrini, misjärel toimub finaalmäng. Titansi teine kodumäng on kas 13. või 14. septembril Iron Wolvesiga, võõrsil mängitakse 11.-12. oktoobri ja 1.-2. novembri nädalavahetusel. Lõplik ajakava pannakse paika enne hooaja algust.