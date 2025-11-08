19-aastane Celebrini tõusis NHL-i resultatiivsustabelis esikohale

Jäähokiliigas NHL aitas Macklin Celebrini oma koduklubi San Jose Sharksi 2:1 võiduni Winnipeg Jetsi üle ning kerkis ühtlasi liiga resultatiivseimaks mängijaks.

Mulluse NHL-i draft'i avavalik Celebrini viskas Sharksi võidumängus värava ning andis Will Smithile otsustava perioodi lõpus söödu. Sel hooajal on tema arvel nüüd üheksa väravat ja 14 resultatiivset söötu, vähemalt kaks punkti on ta kirja saanud kuues mängus.

Resultatiivsustabelis troonivad noored, sest Celebrini järel on 22 punktiga teisel kohal temast aasta vanem Connor Bedard. Reedel sai Bedard Chicago Blackhawksi 4:0 võidumängus Calgary Flamesi üle kirja värava ja kolm resultatiivset söötu, väravavaht Spencer Knight tõrjus 33 Flamesi pealeviset.

New York Rangers oli 4:1 üle Detroit Red Wingsist, Minnesota Wild alistas 5:2 New York Islandersi.