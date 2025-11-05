NHL-is jõudis 300 värava klubisse neljas soomlane

Starsi tagasitulekut alustas teise perioodi keskel soomlane Mikko Rantanen, kellele oli see karjääri 300. põhiturniiri väravaks NHL-is. Temast sai alles neljas soomlane, kes selle tähiseni jõudnud, liitudes Teemu Selänne (684), Jari Kurri (601) ja Olli Jokineniga (321).

Viimasel kolmandikul taastas Oilersi kaheväravalise edumaa Connor McDavid, kuid vähem kui minut hiljem vastas Rantanen oma teise väravaga ja veidi hiljem andis ta resultatiivse söödu kaasmaalasele Miro Heiskanenile, kes viigistas seisu 3:3-le.

Kuna normaal- ega lisaajal rohkem väravaid ei sündinud, siis selgus võitja karistusvisetega ning Starsi eest skoorisid Jason Robertson ja Wyatt Johnston.

Stars tõusis võiduga läänekonverentsis kuuendale kohale (17 punkti), Oilers on üheksas (16 p).

Teised tulemused:

Buffalo Sabres - Utah Mammoth 1:2 (la.)

Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers 4:5 (kv.)

New York Islanders - Boston Bruins 3:4 (kv.)

New York Rangers - Carolina Hurricanes 0:3

Minnesota Wild - Nashville Predators 3:2 (la.)

Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning 3:2

Anaheim Ducks - Florida Panthers 7:3

Vegas Golden Knights - Detroit Red Wings 1:0

Los Angeles Kings - Winnipeg Jets 3:0