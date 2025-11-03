Panter kaotas Liepajas mõlemad mängud

Panter pidas kaks võõrsilmängu Liepajaga ja kaotas mõlemas mängus suurelt. Laupäeval tuli vastu võtta 2:7 (0:1, 1:3, 1:3) kaotus ning pühapäeval jäädi alla 3:7 (0:3, 2:2, 1:2).

Esimeses mängus said Eesti klubi ridades värava kirja Hendrik Paul Laosma ja Maksim Lovkov, mõlemale tabamusele tegi eeltöö Andre Linde. Teises mängus jõudsid sihile Rasmus Kiik, Vadim Vasjonkin ja Nikita Fedorovits.

Liepaja tõusis turniiritabelis esikohale, ühe mängu rohkem pidanud Mogot edestatakse ühe punktiga. Panter on 11 punktiga üheksa võistkonna arvestuses kuuendal kohal.

Koondisepausi järel on Panter uuesti võistlustules 15. ja 16. novembril, kui sõidetakse külla Vilnius Punksile ja Elektrenai Energijale.