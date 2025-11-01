X!

Flora jõudis Kuressaare alistamisega võidu kaugusele meistritiitlist

Tallinna FCI Levadia - Tallinna FC Flora
Jalgpalli Premium liiga eelviimase vooru avakohtumises võitis tabeliliider FC Flora laupäeval 2:0 FC Kuressaaret.

Tagasihoidliku esimese pooltunni järel läks Flora kohtumist juhtima 35. minutil, kui Karl-Romet Nõmm tõrjus esmalt Rauno Sappineni lähilöögi, aga Eesti koondise ründaja suunas tagasipõrganud palli ikkagi peaga võrku.

Kohe teise poolaja alguses tabas Kuressaare kapten Märten Pajunurm keerulise nurga alt lähilöögi posti ning 77. minutil raksatas Saare klubi keskväljamehe Artjom Jermatšenko löök 14 meetrilt latti, aga Flora pääses siiski kaheväravalise võiduga: normaalaja viimasel minutil sahistas Nõmme tõrje järel võrku 19-aastane Sander Tovstik.

Flora jätkab 79 punktiga tabeli tipus, nelja punkti kaugusel olev Levadia peab oma 35. vooru kohtumise pühapäeval võõrsil Narva Transi vastu. Kui tiitlikaitsja seal võita ei suuda, läheb omavaheliste mängude tõttu meistritiitel juba enne viimast vooru Florale.

Toimetaja: Anders Nõmm

