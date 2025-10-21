Palumetsa koduklubi pääses Slovakkia karikavõistlustel edasi
Eesti meeste jalgpallikoondise poolkaitsja Kevor Palumetsa koduklubi Železiarne Podbrezova sammus Slovakkia karikavõistlustel järgmisesse ringi.
Hiljuti liigas viiki mänginud Podbrezova sõitis külla kolmandas liigas pallivale Humennele. Kui paberil pidanuks kõrgliigaklubi olema selgelt üle, pidi eestlase leivaisa võitmiseks pingutama, vahendab Soccernet.ee.
Avapoolaeg kaotati 38. minuti väravast 0:1. Teisel kolmveerandtunnil õnnestus külalistel seis 53. ja 63. minuti tabamustest 2:1 võiduks pöörata. Palumets sekkus pingilt 78. minutil.
Palumets on sel hooajal kirja saanud 12 mängu — kümme liigas ja kaks karikas. Liigas on ta saldoks kolm resultatiivset söötu, karikas üks tabamus ja kaks väravasöötu.
Toimetaja: Anders Nõmm