Sappineni kübaratrikk tõi Florale kohustusliku võidu

Flora võitu andis suure panuse Eesti koondise ründaja Rauno Sappinen, kes sahistas Narva klubi võrku 9., 52. ja 65. minutil ehk sai kirja kübaratriki. Lõppskoori vormistas kuus minutit enne normaalaja lõppu Daniil Kuraksin.

Flora on 75 punktiga tabeliliidriks, kolmapäeval 33. vooru raames Paide Linnameeskonda võõrustav FCI Levadia kaotab neile kolme punktiga.

Trans on viiendana kogunud 51 punkti, aga nende õnneks kaotas ka lähim tabelirivaal, kahe punkti kaugusel olev Pärnu Vaprus, kes pidi koduväljakul Andero Kivi 30. minuti värava järel tunnistama FC Kuressaare 1:0 paremust.