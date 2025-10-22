Levadia loovutas tiitliheitluses olulisi punkte

Levadia pääses avapoolaja lõpus brasiillasest leegionäri Wendelli väravast juhtima, kuid eduseis püsis ainult ühe minuti, sest Paide jõudis Luqman Gilmore kaunist kauglöögist viigini. Teisel poolajal oli mõlemal meeskonnal häid väravavõimalusi, ent kohtumise kallutas enda kasuks Paide, kui 78. minutil oli täpne Henri Anier.

Paide võit võib tiitliheitlust silmas pidades määravaks saada, sest kolm vooru enne hooaja lõppu on Levadial kirjas 72 ja liidermeeskonnal Floral 75 punkti.

Pronksikohast kinni hoidev Nõmme Kalju alistas võõrsil Mattias Männilaane ja Ivans Patrikejevsi väravatest Tallinna Kalevi 2:0. Kalev langes 27. kaotuse järel esiliigasse, sest vahe tabelis eelviimasel real paikneva Tartu Tammekaga on kümnepunktiline.

Tammeka sai vajaliku punkti kätte võõrsil Harju Laagri vastu, kellega tehti 2:2 viik. Kristjan Kriis ja Ramol Sillamaa viisid Harju avapoolajal juhtima, kuid teise poolaja keskel põhjustas kodumeeskonna väravavaht Ivans Baturins omavärava ja mõni minut hiljem viigistas seisu Tammeka ründaja Chilem Ignatius.

Tabeliseis: 1. Flora 75 punkti, 2. Levadia 72 p, 3. Kalju 67 p, 4. Paide 65 p, 5. Trans 51 p, 6. Vaprus 49 p, 7. Harju 29 p, 8. Kuressaare 28 p, 9. Tammeka 24 p, 10. Kalev 14 p.

Enne mängu:

Levadial on tiitliheitluses püsimiseks vaja võitu, sest lähim konkurent ning tabeliliider FC Flora alistas teisipäeval 4:0 Narva Transi. Levadia jääb põlisest rivaalist maha kolme punktiga, pärast kolmapäeva on mõlemal meeskonnal Premium liiga hooaja lõpuni jäänud veel kolm mängu.

Samamoodi on mäng tähtsaks ka Paide jaoks. Linnameeskond on tabelis 62 punktiga neljandal kohal ning peab heas hoos olevat Nõmme Kaljut, kes edestab neid kahe punktiga, hoidma surve all. Kalju kohtub kolmapäeval tabeli punase laterna Tallinna Kaleviga.

"Mõlema meeskonna jaoks on see väga tähtis mäng, nagu finaal - vaja on tabelis konkurenti surve all hoida. Tahame kinkida klubile sünnipäevaks kolm punkti," sõnas Levadia juhendaja Curro Torres.

"Tulemas on väga põnev lahing Eesti parimal staadionil. Kaks võistkonda, kes tahavad mänge domineerida. Lõpuks koosneb mäng väikestest detailidest ja kolmapäeval saab just nendes elementides parim olla," lisas Paide peatreener Vladimir Vassiljev.