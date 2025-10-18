Paide kostitas Tammekat viie väravaga

Paide Linnameeskond alistas jalgpalli Premium liiga 32. vooru kohtumises Tartu JK Tammeka 5:0 ja jätkab kõrgliiga pronksiheitlust.

Michael Lilander viis Paide 37. minutil juhtima ja Siim Luts lõi avapoolaja üleminutitel kodumeeskonna teise värava.

Willian Linsi värav viis minutit pärast teise poolaja algust kindlustas Paide edu veelgi ning lõppseisu vormistasid kogenud Henri Anieri tabamused 70. ja 72. minutil.

Tammeka lõpetas ka kohtumise kümnekesi, sest 83. minutil sai poolkaitsja David Epton punase kaardi. Tegemist on talle sel hooajal juba neljanda eemaldamisega.

Paide teenis sel hooajal Tammeka vastu maksimaalsed tosin punkti ega lasknud tartlastel 360+ minuti jooksul lüüa endale ainsatki väravat: aprillis alistati vastane kodus 1:0, juunis võõrsil 2:0 ja augustis võõrsil 1:0.

Liigatabelis tõusis Paide 62 punktiga kolmandaks, aga 61 punkti peal olev ja võõrsil Harju JK Laagriga kohtuv Nõmme Kalju võib nädalavahetuse lõpuks ikkagi ette tõusta.

Laupäeval mängivad veel FC Kuressaare - Tallinna FCI Levadia, Narva JK Trans - Pärnu JK Vaprus ja Tallinna FC Flora - JK Tallinna Kalev.