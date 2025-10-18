X!

Kalevi kulul lustinud Flora jätkab liidrina

Rauno Sappinen pealelööki sooritamas.
Rauno Sappinen pealelööki sooritamas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpalli Premium liiga liidermeeskond Tallinna Flora alistas 32. voorus koduväljakul Tallinna Kalevi koguni 6:0.

Kalevi jaoks algas kohtumine kohtutavalt, kui vaid 26 sekundit pärast avavilet tegi Hugo Palutaja omade karistusalas vea. Flora kasuks määratud penalti realiseeris Mark Anders Lepik, kes pidi kümme minutit hiljem vigastuse tõttu platsilt lahkuma.

Danil Kuraksin kasvastas 13. minutil Flora edu kaheväravaliseks ja paar minutit hiljem skooris võõrustaja kolmanda värava vahetusest sekkunud Rauno Sappinen. Avapoolaja lõpus sai jala valgeks ka 17-aastane Sander Alamaa ning teisel poolajal vormistasid lõppseisu Sergei Zenjov ja Sappinen.

Floraga võrdsetel punktidel olev FCI Levadia sai võõrsil 3:0 jagu FC Kuressaarest. Värava lõid Victory Iboro, Rasmus Peetson ja Mihkel Ainsalu.

Flora ja Levadia omavaheliste mängude tulemusena on liidrikohal Flora.

Narva Trans ja Pärnu Vaprus tegid 1:1 viigi. Yayra Josue Doke viis Transi 38. minutil juhtima, Vaprusele päästis teise poolaja keskel viigipunkti äsja koondisedebüüdi teinud Marten-Chris Paalberg.

Laupäeva esimeses mängus alistas Paide Linnameeskond kodus Tartu Tammeka 5:0.

Pühapäeval kohtuvad 32. vooru viimases vastasseisus Harju JK Laagri ja Nõmme Kalju. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.20.

Tabeliseis: 1. Flora 72 punkti, 2. Levadia 72 p, 3. Paide 62 p, 4. Kalju 61 p, 5. Trans 51 p, 6. Vaprus 49 p, 7. Harju 28 p, 8. Kuressaare 25 p, 9. Tammeka 23 p, 10. Kalev 14 p.

Toimetaja: Henrik Laever

