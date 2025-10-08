Eesti hokilootus debüteeris Meistrite liigas resultatiivselt

KalPa alistas Meistrite liiga kohtumises võõrsil Tšehhi klubi Mountfield 5:1 (1:1, 3:0, 1:0). Seejuures sai Timofejev kirja ka resultatiivse söödu, kui tema tagasipõrganud litri toimetas väravasse ameeriklasest leegionär Patrick Curry. See tähistas sel hetkel seisu 3:1.

KalPa on sel hooajal võitnud Meistrite põhiturniiril kõik kuus senist kohtumist ja on juba taganud pääsu kaheksandikfinaali.

19-aastane Timofejev mängib igapäevaselt KalPa kuni 20-aastaste rivistuses, kus on sel hooajal visanud seitsme kohtumisega viis väravat ja andnud seitse tulemuslikku söötu ehk kogunud tosin resultatiivsuspunkti.

Tänavu kevadel mängis Timofejev ka Eesti täiskasvanute koondises MM-turniiril, kus sai viie kohtumise jooksul kirja kolm väravat ja kolm tulemuslikku söötu.

KalPa põhirivistusse kuulub ka Kristjan Kombe, kes pole aga vigastuse tõttu sel hooajal jääl käinud.