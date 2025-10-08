Eesti hokilootus debüteeris Meistrite liigas resultatiivselt
Eesti jäähokimängija David Timofejev debüteeris valitseva Soome meistermeeskonna Kuopio KalPa põhirivistuses ja aitas klubi Meistrite liigas võiduni.
KalPa alistas Meistrite liiga kohtumises võõrsil Tšehhi klubi Mountfield 5:1 (1:1, 3:0, 1:0). Seejuures sai Timofejev kirja ka resultatiivse söödu, kui tema tagasipõrganud litri toimetas väravasse ameeriklasest leegionär Patrick Curry. See tähistas sel hetkel seisu 3:1.
KalPa on sel hooajal võitnud Meistrite põhiturniiril kõik kuus senist kohtumist ja on juba taganud pääsu kaheksandikfinaali.
19-aastane Timofejev mängib igapäevaselt KalPa kuni 20-aastaste rivistuses, kus on sel hooajal visanud seitsme kohtumisega viis väravat ja andnud seitse tulemuslikku söötu ehk kogunud tosin resultatiivsuspunkti.
Tänavu kevadel mängis Timofejev ka Eesti täiskasvanute koondises MM-turniiril, kus sai viie kohtumise jooksul kirja kolm väravat ja kolm tulemuslikku söötu.
KalPa põhirivistusse kuulub ka Kristjan Kombe, kes pole aga vigastuse tõttu sel hooajal jääl käinud.
Toimetaja: Siim Boikov