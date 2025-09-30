Venemaa hokitäht sõlmis NHL-i läbi aegade suurima lepingu

28-aastase Kaprizovi senine leping Wildiga oleks lõppenud tuleva hooaja järel, kuid nüüd on ta klubiga seotud kuni 2034. aasta suveni.

Tegu on NHL-i läbi aegade suurima lepinguga nii kogusumma kui ka keskmise aastapalga (17 miljonit) poolest. Senised rekordid kuulusid vastavalt Aleksandr Ovetškinile (koguväärtus 124 miljonit) ja Leon Draisaitlile (14 miljonit aastas).

2020. aastal suure lombi taha siirdunud Kaprizov valiti oma debüüthooajal liiga parimaks uustulnukaks ning ta on osalenud tähtede mängul kolmel korral (2022-2024).

Eelmisel hooajal kogus ta erinevatest vigastustest hoolimata 41 põhiturniiri mänguga 56 resultatiivsuspunkti (25+31). Stanley karikamängudel sai ta kuue mängu jooksul kirja üheksa punkti (5+4).

Wild alustab uut hooaega 9. oktoobril, kui sõidetakse külla St. Louis Bluesile.