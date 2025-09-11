X!

NHL-i täht lükkas tagasi rekordilise lepingu

Jäähoki
Kirill Kaprizov.
Kirill Kaprizov. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jäähoki

Jäähokiliiga NHL-i klubi Minnesota Wild pakkus oma tähtmängijale Kirill Kaprizovile rekordilise palganumbriga lepingut, kuid venelane lükkas selle tagasi.

Kanada spordiuudiste agentuur TSN kirjutas kolmapäeval, et Kaprizov lükkas tagasi kaheksa aasta pikkuse ja 128 miljoni dollari suuruse lepingupikenduse.

28-aastase venelase aastapalgaks oleks saanud 16 miljonit dollari, mis oleks ületanud kahe miljoniga senise liiga enimteenivaima mängija, Edmonton Oilersi ründaja Leon Draisaitli aastatasu.

Ühtlasi oleks tegu olnud NHL-i ajaloo suurima kontrahtiga koguväärtuse poolest. Senine rekord pärineb 2008. aastast, mil Aleksander Ovetškin allkirjastas Washington Capitalsiga 124 miljoni dollari suuruse lepingu.

Kaprizovi otsus rekordilisest lepingust keelduda tekitas Wildi fännide seas paanikat, sest venelasest saaks lepingupikenduseta järgmisel suvel vabaagent. 

Klubi peamänedžer Bill Guerin palus fännidel rahulikuks jääda. "Minu ülesanne on mängijaid kaitsta. Ma tean kahte asja – see info ei lekkinud meediasse meie ega Kirilli agendi poolt. Ma ei tea, kust see tuli," ütles Guerin. "Meil on omavahel väga hea läbisaamine ning töötame rahulikult edasi. Me ei lase sellistel juttudel end mõjutada."

Eelmisel hooajal kogus Kaprizov erinevatest vigastustest hoolimata 41 põhiturniiri mänguga 56 resultatiivsuspunkti (25+31). Kokku on tema arvel Wildi särgis 319 mänguga 386 punkti (185+201).

Toimetaja: Henrik Laever

