Soome aasta sportlase algav hooaeg jääb vahele

30-aastane soomlane rebestas treeningul põlve ristatisidemed ja käis reedel operatsioonil. Sellisest vigastusest taastumine võtab minimaalselt seitse kuud, kuid enamasti läheb pisut kauem. NHL-i põhihooaeg lõppeb järgmise aasta aprillis.

"Ta on suur mees," kommenteeris Florida peatreener Paul Maurice. "Tal on riietusruumis nii tähtis roll. Nüüd saame kogeda, kuidas mõni teine liider esile kerkib. Peame vaatama teiste mängijate poole. Päeva lõpuks tean, et idee järgmisest mehest on olemas. Saan sellest aru, kuid Barky uiskude jaoks järgmist meest ei ole."

Kahel viimasel hooajal Stanley karika võitmisel on selles olnud suur roll ka Barkovil. Näiteks eelmisel põhihooajal oli ta meeskonna edukaim resultatiivsete söötude (51) ja teine kogutud punktide (71) osas. Stanley karikamängudel lisandus 22 kohtumisega kuus väravat ja 16 tulemuslikku söötu.

Lisaks sellele on Barkov koguni kolm korda (2021, 2024, 2025) valitud ka liiga kõige paremaks kaitseomadustega ründemängijaks. Mullu teenis ta ka Soome aasta sportlase tiitli, kuid Milano Cortina talimängudel teda ei näe.

Barkov on mänginud olümpial korra - 2014. aastal Sotšis teeniti Soome koondisega pronksmedalid. Pärast 2016. aastat pole ta aga Soome koondist enam suurtel tiitlivõistlustel esindanud.