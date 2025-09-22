X!

Super Bowli võitja tuli suurest kaotusseisust edukalt välja

Ameerika jalgpall
Jordan Davis (palliga)
Jordan Davis (palliga) Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ameerika jalgpall

Veebruaris ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i meistriks tulnud Philadelphia Eagles jäi pühapäeval keerulisse olukorda, aga suutis sellest võidukalt välja tulla.

Eagles võõrustas mulluse play-off'i veerandfinaali korduskohtumises Los Angeles Ramsi ning sai küll kiirelt touchdown'i kirja, aga Rams vastas võimsalt, skoorides poolajapausiks 19 vastuseta punkti. Lääneranniku võistkond kontrollis mängu täielikult ning ei lubanud Philadelphial rünnakut ülessegi võtta ja kolmanda veerandi alguses asus Rams juhtima 26:7.

Sel hooajal oma esimesed kaks mängu võitnud, aga rünnakus kesiselt mänginud Eagles leidis seejärel plahvatusliku elemendi üles ning skooris kolmanda veerandi lõpuks quarterback Jalen Hurtsi juhtimisel kaks touchdown'i, et vahe viiele punktile lihvida.

Otsustava veerandi alguses ebaõnnestus mõlema meeskonna rünnak, aga Rams pääses pea üheksa minutit enne mängu lõppu 36 jardi pealt väravalöögile. Eaglesi kaitseliinitäht Jalen Carter sai aga pallile käe peale ning Philadelphia vastas suurepärase rünnakuga: 17 katsega liigutati pall 91 jardi Ramsi lõpualasse ning mindi juhtima 27:26.

Ramsil oli minut ja 48 sekundit, et vastata ning kogenud mängujuht Matthew Stafford leidis mitmel korral püüdja Puka Nacua. Jooksja Kyren Williams kandis palli jõudsalt edasi ja külalised jõudsid kolm sekundit enne mängu lõppu Eaglesi 26 jardi joonele.

Ramsi lööja Joshua Karty sai seega 44 jardi pealt väravalööki proovida, aga taaskord suutsid Eaglesi vägilased selle blokeerida. 152 kilogrammi kaaluv Jordan Davis korjas blokeeritud löögi üles ning müttas aja lõppedes veel Ramsi lõpualasse, vormistades Eaglesile suurepärase 33:26 (7:19) võidu.

Philadelphia on võitnud sel hooajal oma esimesed kolm mängu, veel viis meeskonda on täiseduga alustanud. Pühapäeval avas võiduarve ka Super Bowlis kaotanud Kansas City Chiefs, kes pidi eelmisel nädalal Super Bowli korduskohtumises Eaglesi paremust tunnistama.

Kolmas mängunädal lõppeb Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva, kui Baltimore Ravens võõrustab Detroit Lionsit.

Teised tulemused:
Carolina - Atlanta 30:0
Cleveland - Green Bay 13:10
Jacksonville - Houston 17:10
Minnesota - Cincinnati 48:10
New England - Pittsburgh 14:21
Tampa Bay - New York Jets 29:27
Tennessee - Indianapolis 20:41
Washington - Las Vegas 41:24
Los Angeles Chargers - Denver 23:20
Seattle - New Orleans 44:13
Chicago - Dallas 31:14
San Francisco - Arizona 16:15
New York Giants - Kansas City 9:22

Toimetaja: Kristjan Kallaste

