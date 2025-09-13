X!

Flora lõpetas Pärnu võiduseeria ja kerkis Levadia viigi järel liidriks

Premium liiga
{{1757769780000 | amCalendar}}
Tallinna FC Flora
Tallinna FC Flora Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Premium liiga

Koduse jalgpalli Premium liiga 27. voorus alistas Tallinna FC Flora rahvusstaadionil Pärnu JK Vapruse 3:0, FCI Levadia pidi Tartus sealse Tammeka vastu leppima 2:2 viigiga.

Flora haaras enam kui 400 pealtvaataja ees peetud kohtumises edu 36. minutil, kui värava lõi Rauno Sappinen. Rauno Alliku suurendas 64. minutil võõrustajate edu ja Nikita Mihhailov vormistas lõppskoori kolm minutit enne lõpuvilet.

Mõlemad meeskonnad alustasid mängu suurepärases vormis: Pärnu Vaprus oli kõigi sarjade peale võitnud oma viimased seitse kohtumist väravate vahega 38:3, Flora viimasest seitsmest liigamängust kuus.

Võit tõstis 60 punkti kogunud Flora tabeli tippu, sest mõned tunnid hiljem ei suutnud senine liider FCI Levadia Tartus sealse Tammeka vastu enamat 2:2 viigist.

Bubacarr Tambedou viis külalismeeskonna juba kolmandal minutil juhtima, Tristan Koskor viigistas 22. minutil. Wendell keerutas 79. minutil karistusala paremast nurgast suurepärase löögi Richard Alandi selja taha, ent kolm minutit hiljem kanti Giacomo Uggeri nimele viigivärav ning seisuga 2:2 mäng ka lõppes.

Nii Flora kui Levadia on tabeli tipus kogunud 60 punkti, omavahelised mängud annavad aga edu Florale. Peatselt kohtuvad Eesti esiklubid meistriliigas nädalase vahe jooksul kaks korda.

Toimetaja: Anders Nõmm

