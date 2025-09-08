NFL: Mullune MVP juhtis koduklubi suurest kaotusseisust võidukalt välja

Tänavuse NFL-i hooaja esimene pühapäev lõppes mulluse AFC konverentsi poolfinaali korduskohtumisega, kui Ravens rändas Buffalosse play-off'i eest revanši nõudma. Võõrustaja alustas kohtumist touchdown'iga, aga Ravens näitas siis klassi, kui skooris 17 punkti järjest ning poolajapausile mindi külaliste 20:13 eduseisul.

Kolmandal veerandil jätkasid plahvatuslikud rünnakud heas hoos, kuid Baltimore skooris esimesena. Meeskonnad vahetasid siis touchdown'e kuni Ravensi jooksja Derrick Henry 12 minutit enne kohtumise lõppu taas Buffalo lõpualasse jõudis ja Ravensi 40:25 juhtima viis.

Mõlema meeskonna järgmine rünnak ebaõnnestus, kuid Bills sai siis touchdown'i ning jõudis lisapunktiga neli minutit enne mängu lõppu kaheksa punkti kaugusele. Ravensil oli vaja siis paaril korral kümme jardi koguda, aga Buffalo kaitsjad suutsid külalistelt palli tagasi võtta ja järgmise rünnakuga veel touchdown'i skoorida.

Lisapunkti saada aga ei õnnestunud ning Ravens sai 40:38 eduseisul veel palli tagasi, kui tablool oli aega vähem kui kaks minutit. Nad ei jõudnud aga uute katseteni ning otsustasid palli Billsile tagasi lüüa, kuid lubasid siis võõrustajal piisavalt lähedale jõuda ja Buffalo teenis väravalöögiga vägeva 41:40 (13:20) võidu.

Billsi ja Ravensi näol on tegemist AFC konverentsi tippudega ning mängujuhid kuuluvad selgelt NFL-i parimate hulka. Mullu liiga kõige väärtuslikumaks valitud Buffalo quarterback Josh Allen kogus 394 söödujardi ning viskas kaks touchdown'i, lisades joostes veel 30 jardi ja kaks touchdown'i. Kahel korral MVP-ks valitud Ravensi mängujuht Lamar Jackson viskas 209 jardi ja kaks touchdown'i ning lisas joostes 70 jardi ja ühe skoori.

NFL-i esimene mänguvoor saab lõpu Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva, kui vastamisi lähevad divisjonirivaalid Chicago Bears ja Minnesota Vikings. Mõlemad klubid sisenevad uude ajastusse - Chicagol on uus peatreener, Minnesotal uus quarterback.

Teised tulemused:

Washington - New York Giants 21:6

New York Jets - Pittsburgh 32:34

New Orleans - Arizona 13:20

New England - Las Vegas 13:20

Jacksonville - Carolina 26:10

Indianapolis - Miami 33:8

Cleveland - Cincinnati 16:17

Atlanta - Tampa Bay 20:23

Seattle - San Francisco 13:17

Denver - Tennessee 20:12

Los Angeles Rams - Houston 14:9

Green Bay - Detroit 27:13