Kalju ja Tammeka nautisid võite

Premium liiga
Foto: Siim Lõvi /ERR
Premium liiga

Jalgpalli Premium liigas said pühapäeval tabelisse kolm punkti juurde Nõmme Kalju ja Tartu Tammeka.

Kalju alistas koduväljakul Mattias Männilaane väravatest Kuressaare 2:0. Männilaan lõi esimese värava teise poolaja keskel ja vormistas lõppseisu neljanda üleminuti penaltist.

Kalju on liigatabelis endiselt neljas, kolmandal kohal olevast Paidest jäädakse maha nelja ja viiendal kohal olevat Transi edestatakse kahe punktiga. Kalju on mõlemaga võrreldes pidanud ühe kohtumise vähem.

Tartu Tammeka sai kodus 3:0 jagu tabelinaabrist Harju Laagrist. Tristan Koskor viis võõrustaja 14. minutil juhtima, vahetult enne poolajavilet kasvatas eduseisu Ezekiel Tanimowo tabamus ning teise poolaja keskel realiseeris penalti Patrick Genro Veelma.

Võiduga tõusis Tammeka tabelis Harjust mööda seitsmendaks.

Tabeliseis: 1. Levadia 59 punkti (25 mängust), 2. Flora 57 p (25), 3. Paide 51 p (26), 4. Kalju 47 p (25), 5. Trans 45 p (26), 6. Vaprus 39 p (26), 7. Tammeka 22 p (26), 8. Harju 19 p (25), 9. Kuressaare 17 p (26), 10. Kalev 14 p (26).

Toimetaja: Henrik Laever

