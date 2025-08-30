X!

Kiirelt üheksakesi jäänud Paide kaotas Pärnu Vaprusele

Premium liiga
Pärnu JK Vaprus
Pärnu JK Vaprus Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Premium liiga

Pärnu JK Vaprus alistas jalgpalli Premium liiga 26. vooru kohtumises kodus Paide Linnameeskonna 1:0. Kahe meeskonna peale saadeti varakult duši alla kolm mängijat.

Paide jäi juba esimese poolaja keskpaigaks üheksakesi: kaheksandal minutil teenis punase kaardi Nikita Baranov ja 24. minutil Oskar Hõim. Loogilise jätkuna asus Pärnu 38. minutil Sander Kapperi tabamusest juhtima.

Veidi lootust andis Paidele teise poolaja 59. minut, mil punast kaarti näidati Virgo Vallikule (Vaprus). Sellest hoolimata oli võistkond endiselt ühe mehega vähemuses ega suutnud viigitabamuseni jõuda.

Päeva esimeses kohtumises oli Tallinna FC Flora võõrsil parem JK Tallinna Kalevist 4:0 (59., 72. Rauno Alliku, 65. Rauno Sappinen, 89. Danil Kuraksin).

Tabeliseis: 1. Levadia 59 punkti (25 mängust), 2. Flora 57 (25), 3. Paide 51 (26), 4. Trans 45 (26), 5. Kalju 44 (24), 6. Vaprus 39 (26), 7. Tammeka 19 (25), 8. Harju 19 (24), 9. Kuressaare 17 (25), 10. Kalev 14 (26).

Toimetaja: Siim Boikov

