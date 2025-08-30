Kiirelt üheksakesi jäänud Paide kaotas Pärnu Vaprusele

Päeva esimeses kohtumises oli Tallinna FC Flora võõrsil parem JK Tallinna Kalevist 4:0 (59., 72. Rauno Alliku, 65. Rauno Sappinen, 89. Danil Kuraksin).

Veidi lootust andis Paidele teise poolaja 59. minut, mil punast kaarti näidati Virgo Vallikule (Vaprus). Sellest hoolimata oli võistkond endiselt ühe mehega vähemuses ega suutnud viigitabamuseni jõuda.

Paide jäi juba esimese poolaja keskpaigaks üheksakesi: kaheksandal minutil teenis punase kaardi Nikita Baranov ja 24. minutil Oskar Hõim. Loogilise jätkuna asus Pärnu 38. minutil Sander Kapperi tabamusest juhtima.

