Ottender püüdis hooaja viimases mängus touchdown'i

Panthers oli põhihooaja viimaseks mänguks juba minetanud võimaluse play-off'i pääseda, aga pidas koduväljakul lõunadivisjoni esinumbriga sammu. Wroclawi klubi skooris mängu esimese touchdown'i, kuid Ravens vastas oma järgmisel rünnakul samaga.

Panthers jäi järgmisel rünnakul keerulisse olukorda, kui vea järel olid nad Ravensi 39 jardi joonel, aga Wroclawi klubi otsustas siiski neljandal katsel edasi rünnata. Agressiivsus kandis vilja, sest Ottender hiilis Ravensi kaitse taha ning püüdis mängujuhilt pika söödu, mis lõppes eestlase touchdown'iga.

Mängu parimad hetked, Ottenderi touchdown alates 2.12:

Poolajapausile mindi Panthersi 19:14 eduseisul, aga Ravens näitas teisel poolajal võimu ning vormistas lõpuks 49:26 võidu, millega kindlustas sõelmängude avaringis vabapääsme. Eestlase koduklubi võitis Euroopa liigas tänavu viis kohtumist, aga neli järjestikust kaotust hooaja lõpus rikkusid võimaluse play-off'is mängida.

Ottender püüdis hooaja viimases mängus viis palli ning kogus 60 jardi. Hooaja alguses oli eestlasel mänguplaanis suurem roll, kuid ta langes pärast seitset mängu algkoosseisust. Kokkuvõttes püüdis ta 11 mänguga 31 söötu ning kogus 343 jardi ja kolm touchdown'i.

Ülar Tiitma ja Potsdam Royals teenisid Saksamaa kõrgliigas oma hooaja üheksanda võidu, kui Ravensburg Razorbacks alistati koduväljakul 46:20. Kahel viimasel aastal Saksamaa meistritiitli võitnud Royals kohtub veel New Yorker Lionsi ning seni kõik mängud võitnud Dresden Monarchsiga.

Tiitma on sel hooajal võtnud vastase pallikandja maha 23 korral, mängujuhi on ta maha saanud (sack) kaks korda.