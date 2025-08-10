Blink Festivalil võidutsesid Uldal, Vittozzi, Jeanmonnot ja Perrot

Naiste supersprindis oli tihe heitlus Lou Jeanmonnot', taas peale pikka pausi võistlustulle naasnud Lisa Vittozzi ja Juni Arnekleivi vahel. Jeanmonnot kontrollis esimest ringi, kuid Vittozzi tegutses esimeses lamadestiirus kiiremini ning haaras juhtpositsiooni.

Itaallane langes aga teises lamadestiirus kümme sekundit tahapoole, andes juhtpositsiooni Anna Weidelile. Siis andsid Jeanmonnot' ja Vittozzi möödalaskmised puhtalt lasknud Weidelile 14 sekundilise edu. Arnekleiv läbis viimase tiiru puhtalt ja võttis liidripositsiooni, Jeanmonnot ja Vittozzi järgnesid talle.

Vittozzi juhtis nad finišisirgele, kuid siis spurtis prantslanna raevukalt ja võitis 0,8 sekundiga Vittozzi ees, kes tegi kaks möödalasku. Kolmandana lõpetas Arnekleiv ühe möödalasuga (+6,9).

Jeanmonnot nimetas oma võitu väga raskeks võistluseks. "Ma ei tundnud end eriti hästi, aga lõpuks oli see hea võistlus. Loodan sel hooajal Lisaga selliseid võitlusi pidada."

Vittozzi lisas. "See oli tõesti hea. Vajasin võistlemist nii väga. Siia tagasi tulla ja suurepärane võistlus teha on hämmastav. Finišisprint oli raske, see oli teine kord, kui Lou mind edestas, seega pean selle kallal töötama!"

Meeste finaalis jagasid esikolmiku kohti Sturla Holm Lägreid, Eric Perrot ja Emilien Jacquelin. Soerum ja Perrot läbisid esimese lamadestiiru puhtalt, kuid Lägreid ja Jacquelin mitte.

Perrot ja Lägreid tulid teisest lamadestiirust puhtalt läbi, kuid norrakas jäi prantslasest 25 sekundit maha. Mõlemad läbisid ka esimese püstitiiru kindlalt, kuid Perrot eksis viimases tiirus kahel viimasel lasul. Lägreid jõudis Perrot'le viimasel kümnel meetril järele, kuid Perrot suutis võidu kindlustada.

Emilien Jacquelin tõusis vaatamata neljale möödalasule kolmandale kohale (+2,6). "Algus oli halb, olin 10. või 11. kohal. Olen igal juhul üsna rahul, sest jäin rahulikuks. Püüdsin jääda positiivseks, iga lask läks paremaks. Olen rullsuuskadel päris hea, seega oli väga lõbus ja tore olla poodiumil Ericu ja Sturlaga, isegi kui tegemist polnud maailmakarika etapiga."

Ühisstradist sõidus domineeris 14 naisest koosnevas finaalis tagastulekut tegev Vittozzi. Finaalis läbis itaallanna lamadestiirud puhtalt ning talle järgnes Jeanmonnot'. Ka esimese püstitiiru läbis Vittozzi puhtalt ning edestas seejärel Jeanmonnot'd ja Juni Arnekleivi 32 sekundiga.

Viimases püstitiirus tegi aga Vittozzi kolm möödalasku ning Jeanmonnot' ja Arnekleiv jõudsid itaallannale väga lähedale, kuid kumbki ei suutnud Vittozzi kiirele viimasele ringile vastu astuda. Kolme möödalasuga Jeanmonnot lõpetas teisena (+0,11). Viie eksimusega Arnekleiv lõpetas kolmandana (+0,17).

"Olen tõesti õnnelik. Enne võistlust tundsin veidi närvilisust, aga täna olen enda üle uhke, aga mitte oma viimase laskmise üle. Aga lõpuks olen rahul," rääkis Vittozzi.

Meeste sõidus alustas puhtalt Eric Perrot, kuid prantslane eksis teises lamadestiirus. Emilien Jacquelin lasi esimeses püstitiirus kiiresti ja puhtalt, saavutades kahesekundilise edumaa sama kiire Martin Uldali ees.

Jacquelini kaks möödalasku viimases tiirus andsid võimaluse Uldalile. Perrot lasi küll viimases tiirus puhtalt, kuid 24-aastane Norra tõusev täht võttis siiski võidu. Lõpuks oli kahe eksimusega Perrot teine (+4,3) ning nelja eksimusega Jacquelin kolmas (+10,2).