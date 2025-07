FC Kuressaarega liitus endine Eesti koondislane

Klubi peatreener Sander Post on äärmiselt rahul, et Antonov saarlastega liitus. "Ilja on mängija, kes toob meie meeskonda rahvusvahelist kogemust. Tema liitumine on meile suur tugevdus. Usun, et Antonovi panus väljakul ja ka väljaspool aitab meil täita hooaja eesmärke ja teha samm edasi," ütles Post klubi kodulehel avaldatud teates.

Antonov ise on samuti uue väljakutse üle õnnelik: "Mul on väga hea meel olla tagasi Eestis ja liituda FC Kuressaare jalgpalliperega. Klubi huvi oli väga konkreetne ja ma võtsin selle pakkumise rõõmuga vastu. Ootan väga oma esimesi mänge viikingite ridades ja loodan koos meeskonnaga saavutada kõik selle hooaja eesmärgid."

Karjääri jooksul nii Eesti kui ka Armeenia jalgpallimeistriks tulnud Antonov kuulus viimati Kuveidi klubi Al Shababi ridadesse. Premium liigas on ta esindanud FCI Levadiat ja Nõmme Kaljut.

Antonov hakkab Kuressaares kandma särginumbrit 67.

FC Kuressaare on uuesti võistlustules juba reede õhtul, kui Premium liiga 20. vooru raames võõrustatakse koduväljakul Tartu Tammekat.