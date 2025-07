Henri Anier tõmbab taas selga Paide Linnameeskonna särgi

34-aastane Anier mängis kolmel eelmisel hooajal Aasias, kus esindas Tai ja Hong Kongi klubisid Muangthong United ja Lee Man FC.

Tema sõnum oli lepingu sõlmimise järel konkreetne: "On hea meel tagasi kodus olla! Annan endast parima, et aidata Paide taas järgmiste suurte eesmärkide saavutamiseni. Näeme väljakul!"

2021. aastal lõi Anier Paide eest Premium liigas 26 väravat, olles toona ühtlasi ka liiga parim väravakütt. Oma debüüdi meistriliigas tegi Anier juba 2008. aastal, lüües FC Flora eest 17-aastasena 28 mänguga 15 väravat. Kokku on tal Premium liigas kirjas 127 mängu ja 88 väravat.

Linnameeskonna spordidirektori Gert Kamsi sõnul on Anieri taasliitumine klubi jaoks väga oluline samm. "Henri toob endaga kaasa tuntud ja kindla rahvusvahelise kvaliteedi, mida ta on korduvalt näidanud nii Eestis kui ka välismaal mängides," lausus Kams.

"Minu hinnangul on Henri läbi aegade parim Eestis sirgunud ründaja, tema kvaliteet rünnakute lõpetamisel on äärmiselt kõrge. Pole vahet, kas olukord nõuab lööki peaga, vasaku või parema jalaga – kui Henri on löögiks vaba, siis võrk sahiseb!"

Kamsi sõnul on Anieriga oldud pidevas kontaktis ka sel ajal, kui too mängis välismaal. "Nüüd tundsime mõlemad, et aeg on küps. Henri on valmis tulema koju ja andma taas oma panuse Paide Linnameeskonna sportlike eesmärkide saavutamiseks. Meie ambitsioonid ühtivad ja usume, et tema kogemus ja kvaliteet aitavad meeskonda edasi viia."

Eesti rahvuskoondises on Anier pidanud 102 kohtumist ja löönud 23 väravat. Viimase näitaja poolest jääb ta alla vaid Andres Operile (38), Indrek Zelinskile (27) ja Konstantin vassiljevile (26).