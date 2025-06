Man City sõlmis lepingu Hollandi poolkaitsjaga

Hollandi koondislane on Pep Guardiola neljas suvine täiendus, lisaks on meeskonnaga liitunud Rayan Ait-Nouri, Marcus Bettinelli ja Rayan Cherki.

"Olen ​​õnnelik, et saan Manchester Cityga lepingu sõlmida," ütles Reijnders. "City on üks maailma suurimaid meeskondi, millel on parim treener, maailmatasemel mängijad ja suurepärased võimalused."

"Pep Guardiola käe all on City võitnud palju tiitleid ja ma tahan aidata neil seda jätkata ja lähiaastatel veelgi edukamalt tegutseda," lisas ta.

Poolkaitsja on Hollandi koondises mänginud 22 korda, kuid teisipäeva õhtul, kui võideti Maltat 8:0, jäi ta pingile. Eelmisel hooajal lõi ta Milani eest 54 mängus 15 väravat ning valiti Itaalia kõrgliiga hooaja parimaks poolkaitsjaks.

"Premier League'is mängimine on ka unistuse täitumine. Selles liigas on aastate jooksul palju olnud Hollandi parimaid mängijaid ja väga inspireeriv on nende jälgedes käia. "Ootan juba väga, et saaksin teiste mängijatega kohtuda ja Manchester City fännidele näidata, milleks ma võimeline olen," rääkis Reijnders.