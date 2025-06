Post tühistatud viigiväravast: kui on suluseis, siis on suluseis

Külalismeeskonna rollis olnud Kuressaare jäi kohtumise 59. minutiks 0:2 kaotusseisu, kuid saarlased ei alistunud lahinguta. 72. minutil lõi Andero Kivi ühe värava tagasi ning neljandal lisaminutil saatis palli pärnakate võrku ka Gleb Pevtsov, kuid VAR fikseeris selles olukorras suluseisu.

Mida arvas suluseisu tõttu tühistatud viigiväravast Kuressaare peatreener Sander Post? "Oleme sel hooajal nendest viimase minutite väravatest kaotanud. Täna oleks võinud meie kasuks tulla, aga kui on suluseis, siis on suluseis. Seda momenti vaadati pikalt ja otsust kaalutleti. Midagi ei ole teha," ütles Post kohtumise järel.

"Meie mängupilt jäi natukene ümmarguseks. Pall ei jäänud väga hästi ette püsima. Ainult läbi autide ja standardolukordade suutsime survet tekitada ja ühe värava lõime, aga liiga lihtsalt laseme endale lüüa," jätkas Post. "Täna oli valus kaotus, mida ei oleks tahtnud saada, aga õnneks on hooaeg veel pikk."

Mängu parimaks mängijaks valiti keskväljal niite tõmmanud Vapruse poolkaitsja Tristan Pajo. "Olen väga rahul! Saime võidu kätte. Ei ole midagi, mille üle nukrutseda. Vahepeal läks mäng meie kontrolli alt ära, siis üritasime keskväljal asjad kontrolli alla saada," sõnas Pajo.

19-aastane Pajo on Vapruse keskväljal kerkinud oluliseks lüliks. "Kindlasti olen hetkeseisuga väga rahul. Mänguminuteid on kogunenud palju ja iga mänguga tunnen, et muutun enesekindlamaks – saan nii palliga kui ka kaitses hakkama. Praegu olen väga rahul."

Vaprus liigub vaikselt tõusvas suunas, olles viimasest kolmest kohtumisest kogunud seitse punkti. "Viimased kolm-neli mängu oleme väga hästi mänginud," märkis Pajo. "Tiim on ühtne. Kõik koos ründame ja kõik koos kaitseme. Väga mõnus energia on tiimis."