Vapruse hea hoog jätkus võiduga Kuressaare üle

Vaprus avas skoori 26. minutil, kui Kuressaare kasti ees kombineerisid kaunilt Tristan Pajo ja Marten-Chris Paalberg, kellest viimane viis võõrustaja juhtima. Seejuures oli 16-aastase Paalbergi jaoks tegemist karjääri teise väravaga Premium liigas. Vahetult enne täistunni täitumist kasvatas Matthias Limberg Vapruse eduseisu kaheväravaliseks.

Andero Kivi lõi 72. minutil Kuressaare kasuks ühe värava tagasi ning neljandal lisaminutil saatis palli pärnakate võrku ka Gleb Pevtsov, kuid VAR fikseeris selles olukorras suluseisu.

Vaprus on viimasest kolmest kohtumisest kogunud seitse punkti ning paikneb liigatabelis 18 silmaga kuuendal kohal. Kuressaarel on käsil kolme mängu pikkune kaotusteseeria, tabelis asetsetakse 13 punktiga kaheksandal real.

15. vooru viimases kohtumises lähevad kell 17.00 Kadrioru staadionil vastamisi Tallinna Kalev ja Nõmme Kalju.

Enne mängu:

Vaprus ja Kuressaare on jäänud koduse kõrgliiga liigatabeli esiviisikust enam kui kümne punkti kaugusele, kuid pühapäeval võib tabeli alumises pooles muutuda päris palju: Vaprus on 15 punktiga kuues, Kuressaare on 13 punktiga kaheksandal kohal.

Kuressaare vajaks võitu ka seepärast, et panna lõpp kahemängulisele kaotusteseeriale. "Tuleb kindlasti üks tugev võitlus. Anname endast maksimumi, et saada vääritud tulemus. Meeskond on kõvasti näinud trennides vaeva, et mängupilt muutuks veel paremaks. Ootame fänne väljakule omasid toetama," ütles Kuressaare treener Magnus Karofeld.

"Tabel on tihe ja iga võit on kulla hinnaga. Mõlemad meeskonnad tahavad minipuhuksele minna hea tunde ja kolme punktiga. Et järgnevad mõned vabad päevad hea tundega veeta, siis plaanime punktid siiski endale jätta ja koju saarlastele viia," lisas saarlaste väravavaht Karl-Romet Nõmm.

Pärnu on see-eest oma viimases kahes mängus teeninud neli punkti: 2:1 võit Tartu Tammeka üle ning viimases mänguvoorus mängiti Tallinna FCI Levadiaga välja 2:2 viik. Pärnu ja Kuressaare on sel hooajal juba kohtunud, 18. aprillil teenisid saarlased koduväljakul 1:0 võidu.

15. mänguvoor kulmineerub pühapäeva õhtul kell 17, kui JK Tallinna Kalev võõrustab Nõmme Kalju FC-d.