Oilers alistas Starsi neljandas mängus ja on Stanley karikafinaali lävel

Oilersi eest said värava kirja Leon Draisaitl, Corey Perry, Kasperi Kapanen ja Adam Henrique, väravavaht Stuart Skinner tõrjus 28 pealeviset. Dallase eest skooris Jason Robertson.

Oilers juhib seeriat 3:1 ning neil on võimalus pääseda teist hooaega järjest Stanley karikafinaali neljapäeval Dallases toimuvas viiendas mängus.

"Teada on, et nad hakkavad pingutama. Neil on fantastiline meeskond, kutid, kes oskavad väga hästi uisutada," ütles Oilersi väravavaht Stuart Skinner. "Kuigi seis on 3:1, on meil veel palju tööd teha."

Dallase treener Pete DeBoer sõnas, et nad lihtsalt ei suuda eduseisu saada. "Mulle meeldis meie esimene periood väga, kuigi meil oli, ma arvan, 15 möödaviset. Me peame veenduma, et sellistes olukordades väravaid lööme. Aga nii on tegelikult raske sellist perioodi mängida ja mitte viigiseisu või eduseisu saavutada," rääkis treener.

Teises paaris on karikakaitsja Florida Panthers Carolina Hurricanesi vastu mängudega kolm-üks peal.