Paide uus juhendaja: mängisime tavapärasest sirgjoonelisemalt

Alles möödunud pühapäeval Paide peatreeneriks nimetatud Vassiljev tunnistas, et ei ole veel jõudnud mängijatele väga konkreetseid suuniseid anda.

"Tegelikult jõudsime alles eile (teisipäeval - ERR) selle tegeleda. Meil oli enne seda kaks treeningut, mis olid nii-öelda sissejuhatavad. Tahtsin üle vaadata mängijate kvaliteeti ja pigem tegelesime detailide lihvimisega. Mõned ideed andsime mängijatele edasi, aga põhirõhk oli kaitsetööl. Ülejäänud jutt oli lihtne: te oskate jalgpalli mängida ning siin on palju kogenud mängijaid, kes on juba varasemalt koos mänginud. Pigem lihtsalt toetasin neid ja ütlesin, et kõik, mis nad väljakul teevad, on õige," rääkis Vassiljev ERR-ile.

Kalju vastu näidatud kaitsetööga jäi Vassiljev väga rahule. "Mängisime tavapärasest sirgjoonelisemalt. Meestel on vaja sellise stiiliga harjuda. Lõppkokkuvõttes oli meile hea tulemus. Kannatasime lõpuni ja kõige positiivsem on see, et hoidsime taga nulli. See on mulle väga oluline."

Vassiljevi sõnul on klubi tänavuse hooaja eesmärgid endiselt samad – võita Eesti meistritiitel ja saavutada eurosarjas edu. "Praegu pigem keskendume mitte tulemusele, vaid mängule, et mehed suudaksid meie ideid väljakul kiiremini ellu viia. See on klišee, aga hooaeg on pikk nagu maraton. Kuna olen maksimalist, siis kindlasti tahaks liigatiitlit võita. Need kolm punkti on meile väga olulised, et vahe järgmistega liiga suureks ei läheks. Meie järgmised mängud on Transi ja Flora vastu, kes on meist tabelis eespool, nii et peame neid kuidagi kätte saama. Suurem fookus läheb edaspidi ka väikestele mängudele, sest kui vaatame praegust hooaega, siis kaotasime neile liiga palju punkte ja see on koht, kus peame kindlasti paremini tegutsema," selgitas Vassiljev.

Paide järgmine kohtumine on sel laupäeval, kui koduväljakul võõrustatakse Narva Transi. Avavile kõlab Paide linnastaadionil kell 17.00.