Kahekordne maailmameister tõi oma tiimi koos Gerli Liinamäega Tartusse

Olümpiahõbeda ja kahekordse maailmameistri Eestisse tulek sündis tänu headele suhetele Liinamäega. "Töötasin Gerliga siis, kui ta võistles. Tegin mitmele tema kavale koreograafia. Väga kirglik uisutaja ja oli alati väga pühendunud oma tegevusele," rääkis kogenud šveitslane ERR-ile.

"Olles nüüd kolleeg, ta töötab meiega juba üle aasta, näen ma, et neid samu omadusi kasutab ta ka treenerina. Ta on väga pühendunud ja tema isiksuse üks

on silmapaistvaimaid omadusi on minu arvates see, et ta ei karda tööd. Ta ei ole pealetükkiv, kui aga näeb, et midagi on vaja teha, siis reageerib koheselt."

Liinamäe läks Lambieli juurde Šveitsi treeneriks kohe pärast uisutajakarjääri viimast starti, kui oli 2023. aasta detsembris lõpetanud Eesti meistrivõistlused kuuenda kohaga.

"Ma teadsin, et Eesti meistrivõistlused jäävad mul viimaseks ja siis ma liitusin nende klubiga. Kuna klubi on järsku hästi suureks läinud, hästi palju lapsi on juurde tulnud, siis neil oli treeneri puudus ja siis tahtis mind sinna," selgitas Liinamäe.

"Ma hindan väga tema energiat, isiksust ja teadmisi. Tal on palju kogemusi iluisutamises ja ta jagab neid uisutajatega ning see on imeline," lisas Lambiel.

Pühapäeval oli Lambieli tiimil, kus täheks olümpiaks valmistuv 2022. aasta EM-pronks lätlane Deniss Vasiljevs, käsil laagri viies päev. Tartus antakse vormile lihvi veel kuus päeva.