Noodla: keeruline võita, kui sisse ei viska

Eesti jäi Kalevi spordihallis null-kaks kaotusseisu ning pärast seda enam eduseisu ega viigini ei jõudnudki. Poolajapausile mindi Põhja-Makedoonia 19:10 eduseisul ja külalised vormistasid lõpuks kindla 36:17 võidu.

Eesti koondise peatreener Martin Noodla ütles pärast mängu ERR-ile, et meeskond mängis tegelikult viskekohti välja, aga jäi realiseerimisega hätta. "Käsipall on lihtne mäng, tuleb sisse visata. Kohad olid välja mängitud, aga teist tsüklit järjest on realiseerimisega jama. Kui kohad mängid välja, siis polegi midagi öelda. Keegi ei taha mööda visata, aga lepime kokku, et oli selline päev," sõnas juhendaja.

"Vastas on ikkagi võistkond, kes mängib regulaarselt EM-i ja MM-i finaalturniiridel. Nad on sealgi päris resultatiivsed mängijad. Teatud agressiivsuse osa kaotasime, aga kui sai ise mängid koha välja ja sisse ei viska, kergelt seda agressiivsust on raske saavutada, kui ebaõnnestub. See pole vabandus. Viskame ise sisse, on emotsioon teine ja võitlus teine," lisas treener.

Eesti kaotas EM-valiksarja esimese kohtumise Põhja-Makedooniale nelja väravaga, aga korduskohtumise lõpuks oli vahe lausa 19 väravat. "Kui võtame selle video uuesti ette, siis Makedoonias ei olnud ka võib-olla nii palju vabaks mängitud kohti kui täna," ütles Noodla. "Meie realiseerimine oli lihtsalt alla igasugust arvestust. Kui mängime head kohad välja ja sisse ei viska, siis ongi tõenäosus, et vastane paneb sulle kiirelt. Ja see pole viik, vaid miinus kaks."

Teisel poolajal otsustas Eesti anda mänguaega noorematele mängijatele ning kõik said minutid kirja. "Tegelikult on neid noori veel, aga mingi osaga on vaja veel mingid aastad tööd teha. See on normaalne protsessi osa, mõnikord on tugevamad vanusekäigud, mõnikord on vaja oodata järgi," sõnas treener.

Üks neist noortest oli Kermo Saksing, kes alustas mängu algkoosseisus. "Tunne oli hea, enne mängu samuti. Tundsin, et midagi suurt on ees ootamas," ütles Saksing. "Kokkuvõtteks ütlen, et peale mängu ei ole nii hea tunne."