Noorema koosseisuga käsipallikoondis sai Põhja-Makedoonialt kindla kaotuse

Eesti koondis loovutas mängu esimese kahe minutiga Põhja-Makedooniale kaks väravat ning jäi seejärel tagaajaja rolli. Seisult 3:2 tegid külalised 5:0 spurdi, mis pikenes veel 7:1 spurdiks. Eesti ei jõudnud viiendast kuni 14. minutini tabamuseni ning 24. minutil paisus Põhja-Makedoonia edu kümnele tabamusele. Poolajapausile mindi külaliste 19:10 eduseisul.

Eesti peatreener Martin Noodla otsustas teisel poolajal anda mänguaega noorematele mängijatele ning Põhja-Makedoonia vormistas kindla 36:17 (19:10) võidu.

Filip Kuzmanovski kostitas eestlasi kuue väravaga, Martin Serafimov lisas omalt poolt viis ja Milan Lazarevski neli tabamust. Eestlaste resultatiivseim oli Dener Jaanimaa, kelle arvele jäi viis väravat. Eesti tegi kokku 51 viset, ühe Põhja-Makedooniast enam, kuid külalised realiseerisid 72-protsendilise täpsusega, Eesti aga 33-protsendiliselt.

Mängu parimateks valiti Põhja-Makedoonia puurilukk Martin Tomovski ning Eesti liider Jaanimaa.

Eesti pole viie mänguga suutnud punktiarvet avada, pühapäeval minnakse võõrsil vastamisi seni kõik viis mängu võitnud Sloveeniaga, kes on edasipääsu juba kindlustanud. Leedu ja Põhja-Makedoonia mängivad pühapäeval Skopjes edasipääsu nimel, Põhja-Makedoonia peab võitma vähemalt kolme väravaga.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne Eesti mängust Sloveeniaga algab pühapäeval kell 18.50.

Käsipalli EM-valikturniir: Eesti - Põhja-Makedoonia Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Enne mängu:

Eesti käsipallikoondis ei ole esimeses neljas 2026. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniiri alagrupifaasi kohtumises punktiarvet veel avanud.

Täna võõrustatakse viimases kodumängus Põhja-Makedooniat, kelle ainus võit pärineb novembrist, kui koduväljakul saadi 37:33 jagu Eestist.

Eesti koondisel on taas mõned märgatavad puudujad, kui koosseisus ei ole näiteks Karl Toomi, Rasmus Otsa, Aleksander Pertelsoni ning Jürgen Roobat.

"Meil on just platsi vasakul poolel suured puudujäägid," nentis koondise peatreener Martin Noodla. "Otsustasime, et anname Kermo Saksingule võimaluse ja David Mamporia peab seekord suuremat koormust kandma. Lisaks proovime vasakus ääres Patrick Padjust ning vaatame, mis Arno Vare mängujuhi kohapeal panustada suudab."

Võrreldes esimese omavahelise kohtumisega loodab Noodla, et Eesti suudab sel korral agressiivsem olla. "Eks meil põhirõhk on ikka pandud esimesele kohtumisele kodupubliku ees Põhja-Makedoonia vastu. Jäime võõrsil sama vastase vastu kaitses liiga passiivseks. Nemad üritavad meid alla suruda, kuid me peame vastukäiguna suutma agressiivsemad olla ning kaitset kompaktsemaks muuta."

"Katsume nende otsuste tegemise aega vähendada ning tehnilisi vigu võimalikult vähe teha. Kuigi seda on loomulikult teoorias lihtne öelda, siis proovime neilt lihtsad kiirrünnaku väravad ära võtta," lisas Noodla.

Eesti koondis lõpetab EM-valiksarja 11. mail, kui viimases alagrupimatšis minnakse võõrsil vastamisi Sloveeniaga.

Koondise koosseis EM-valikmängudeks Põhja-Makedoonia ja Sloveeniaga:

Madis Valk, Patrick Padjus, Arno Vare (kõik Mistra), Mihkel Lõpp, Armis Priskus (mõlemad EHV AUE, Saksamaa), Mathias Rebane, Kermo Saksing, Ülljo Pihus, Hendrik Varul (kõik Põlva Serviti), Ott Varik (Akureyr, Island), Kristofer Liedemann (HC Kehra), David Mamporia (HC Empor Rostock, Saksamaa), Markus Viitkar (HIF Karlskona, Rootsi), Hendrik Koks, Karl Roosna (mõlemad Viljandi HC) Artur Morgenson (Siuntio IF, Soome), Dener Jaanimaa (Sulaibikhat SC, Kuwait)

Peatreener: Martin Noodla, treener: Janar Mägi, füsioterapeudid: Margus Parts ja Kert Kähari, võistkonna juht Priit Allikivi