Eesti käsipallikoondis lõpetab EM-valiktsükli noorema koosseisuga

Koondise treenerid on nüüd valinud välja 17 mängijat, kes rahvusvahelisi kohtumisi pidama hakkavad. Suurematest nimedest jäävad selles tsüklis kõrvale vigastusi ravivad Karl Toom, Aleksander Pertelson ja Alfred Timmo ning viimasel hetkel tuli erinevate murede tõttu kõrvale jääda Rasmus Otsal, Jürgen Roobal ja Andris Celminšil.

"Eks tagant viskejõudu on meil vähe," ütles peatreener Janar Mägi. "Kui meil on Karl Toomi sugune tagantpaugutaja olemas, siis teeb see ka kõigi teiste jaoks elu lihtsamaks. Eks meil tuleb oma mängutaktika ka vastavalt sellele taas üles ehitada, et need mehed puudu on."

Noorematest meestest saavad kas oma esimesed ristsed või lihtsalt suurema rolli Mistra väravavaht Madis Valk, ääremängija Patrick Padjus ning mängujuht Arno Vare. Lisaks on vigastatute asemel seekord Põlva Serviti pallurid Kermo Saksing ja Ülljo Pihus ning meistriliiga resultatiivsustabeli tipus olev Kristofer Liedemann HC Kehrast.

"Valikmängud ei ole katsetamise koht," ütles Mägi. "Iga mees on koondises oma paiga välja võidelnud. Näiteks Padjus on sel hooajal omal kohal Eesti meistriliigas hästi esinenud. Ülljo Pihus annab meile juurde valikuvariante ning Liedemann asendab viimasel hetkel vigastatud Celminšit."

Eesti meeste käsipallikoondis ei ole esimeses neljas 2026. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniiri alagrupifaasi kohtumises punktiarvet veel avanud. Kodus jäädi alla Sloveeniale ja Leedule ning vastaste väljakul tunnistati Leedu ja Põhja-Makedoonia paremust. 8. mail mängitakse Kalevi Spordihallis Põhja-Makedooniaga, 11. mail mängitakse võõrsil Sloveeniaga.