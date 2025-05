Uus videosari avab Eesti jalgpalliajaloo põnevaid peatükke

"Mõneminutilood" on lühivideote sari, mis jutustab sündmusi ja seiku Eesti jalgpalli minevikust. Sarja eesmärk on tutvustada Eesti jalgpalli mitmekesist ja põnevat ajalugu ning äratada selle vastu huvi.

Schwede sõnul põhinevad lood põhjalikul uurimistööl ning tema raamatute "Eesti jalgpalli ajalugu I osa. Koolipoistest Pariisi olümpiani 1924" ja "Eesti jalgpalli ajalugu II osa. Esimesest jalgpallistaadionist 1925 kuni esimese MM-valikmänguni 1933" materjalidel. Teemade valikul on ta lähtunud sellest, mis võiks kõnetada eri vanuses ja taustaga vaatajaid. "Vahel keskendun mõnele tähelepanuväärsele sündmusele – näiteks sellele, kuidas Eesti osales Venemaa olümpiamängudel, vahel inimesele, kes on osaline olnud mõnes juhtumis või kellest näiteks hiljem on saanud mõnes muus valdkonnas oluline tegija. Keskne on just üksik lugu, mitte elulugu," selgitas Schwede.

Kokku on plaanis toota sadakond videot, millest igaüks kestab keskmiselt kaks minutit. "Kui mõni lugu nõuab pikemat käsitlust, jätab sarja pealkiri selleks võimaluse. Samas on just paari minuti formaadis hea võimalus jõuda vaatajani kiirelt ja haaravalt," lisas ta.

Esimene osa, "Põrandaalune mäng Narvas", jõudis vaatajateni esmaspäeval. Avalugu viib meid 1890. aastate Narva, kus rahvaluuleteadlane ja diplomaat Oskar Kallas alustab ühiselamus jalgpalli mängimist – vaatamata kooli direktori rangele vastuseisule. Kallas kirjeldab oma toonaseid kogemusi tabavalt kui "põrandaalust sporti".

"Mõneminutilugusid" saab vaadata EJL-i kodulehel, sotsiaalmeediakanalites, A. Le Coq Arena fuajees asuvatel ekraanidel ning jalgpalliülekannete vaheklippidena.